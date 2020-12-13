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Meteoroloji turuncu alarm verdi! Vatandaşlar böyle önlem aldı

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu alarm vermesinin ardından vatandaşlar harekete geçti. Antalya'da vatandaşlar dolu yağışı ihtimaline karşı, araçlarının üzerini naylon, kilim, branda, çarşaf, halı ve kilimlerle kapattı.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 13:49
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Meteoroloji turuncu alarm verdi! Vatandaşlar böyle önlem aldı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya'da iki gündür devam eden yağış bugün etkisini daha da arttırdı.

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Meteoroloji turuncu alarm verdi! Vatandaşlar böyle önlem aldı

Pazar günü il merkezi ve batı ilçelerde yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından vatandaşlar dolu yağma ihtimaline karşı araçlarının zarar görmemesi için kendi imkanları dahilinde önlemler aldı.

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Meteoroloji turuncu alarm verdi! Vatandaşlar böyle önlem aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısını önemseyen vatandaşlar kentin birçok ilçesinde araçlarının üzerini battaniye, kilim, çarşaf ve naylon ve branda ile kapattı.

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Meteoroloji turuncu alarm verdi! Vatandaşlar böyle önlem aldı

Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalıştı.

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Meteoroloji turuncu alarm verdi! Vatandaşlar böyle önlem aldı

Bazı vatandaşlar ise gerdikleri tülün altına araçlarını koydu.