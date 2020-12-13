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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Meteoroloji turuncu alarm verdi! Vatandaşlar böyle önlem aldı Meteoroloji turuncu alarm verdi! Vatandaşlar böyle önlem aldı Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu alarm vermesinin ardından vatandaşlar harekete geçti. Antalya'da vatandaşlar dolu yağışı ihtimaline karşı, araçlarının üzerini naylon, kilim, branda, çarşaf, halı ve kilimlerle kapattı. Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 13:49
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya'da iki gündür devam eden yağış bugün etkisini daha da arttırdı.
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Pazar günü il merkezi ve batı ilçelerde yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından vatandaşlar dolu yağma ihtimaline karşı araçlarının zarar görmemesi için kendi imkanları dahilinde önlemler aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısını önemseyen vatandaşlar kentin birçok ilçesinde araçlarının üzerini battaniye, kilim, çarşaf ve naylon ve branda ile kapattı.
Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar ise gerdikleri tülün altına araçlarını koydu.