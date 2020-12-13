Ölüm manzarasında bir kişi daha selfie uğruna can verdi! Ailesinin gözü önünde...

ÖLDÜREN TEPE OLDU!

Birçok insanın en iyi fotoğrafı çekebilmek için çıktığı bu nokta, can almaya devam ediyor. Instagram'da en yüksek beğeni sayısına ulaşmak için gittikçe popüler olan tepede insan kayıpları artıyor. Daha önce bir akrobasi tutkunu ve bir de 59 yaşındaki turistin öldüğü uçurumla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi