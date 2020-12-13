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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Ölüm manzarasında bir kişi daha selfie uğruna can verdi! Ailesinin gözü önünde... Ölüm manzarasında bir kişi daha selfie uğruna can verdi! Ailesinin gözü önünde...
Avustralya'nın Melbourne kentinde milyonlarca turist çeken Boroka Lookout manzarasında bir ölüm daha yaşandı. Selfie çekmek isterken uçurumdan düşen bir kişinin daha öldüğü belirtildi. Son yıllarda manzarada selfi çekmek isterken hayatını kaybedenlerin sayısının artması üzerine bölgeye "ölüm manzarası" denilmeye başlandı.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 13:44 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 13:48
Dünyanın en çok turist çeken bölgeleri arasında yer alan Avustralya'nın Melbourne kentindeki Boroka Lookout manzarasında bir kişi daha hayatını kaybetti. 38 yaşındaki genç kadın ailesinin gözü önünde can verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR 80 METREDEN ÇAKILDI
Selfie çekmek isterken uçurumdan düşenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bölgedeki ölümlerin artmasının ardından 'ölüm manzarası' adıyla anılmaya başlandı. Genç kadın fotoğraf çektirmek isterken 80 metreden çakılarak can verdi.
ÖLDÜREN TEPE OLDU!
Birçok insanın en iyi fotoğrafı çekebilmek için çıktığı bu nokta, can almaya devam ediyor. Instagram'da en yüksek beğeni sayısına ulaşmak için gittikçe popüler olan tepede insan kayıpları artıyor. Daha önce bir akrobasi tutkunu ve bir de 59 yaşındaki turistin öldüğü uçurumla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi
BİNLERCE İNSAN HAYATINI TEHLİKEYE ATMAYA DEVAM EDİYOR
Binlerce insan, bir kadının ölümüne sebep olan bir gözetleme noktasındaki bariyeri aşarak Instagram çekimleri için hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. İşte ailesinin ölümüne şahit olduğu genç kadının kayalardan düşüşüne ilişkin ayrıntılar.