O ilimizde kıyıya yaklaşınca fark edildi! Hemen telefona sarıldılar

Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde balık yerken görüntülendi. Kura Nehri'nin Yalnızçam Hasköy köyü ziyaret deresi bölgesinde gündüz vakti gezen bir grup vatandaş, buz tutan nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp, o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.