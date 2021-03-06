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O ilimizde kıyıya yaklaşınca fark edildi! Hemen telefona sarıldılar

Son dakika haberine göre; Mersin'de sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizde yüzen hayvanı görünce gözlerine inanamadı. Bir süre kıyıda yüzen hayvanı yakından görünce hemen telefona sarıldılar.

Giriş Tarihi: 06.03.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 10:43
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O ilimizde kıyıya yaklaşınca fark edildi! Hemen telefona sarıldılar

Merkez Yenişehir ilçesi Göçmen sahilinde sıcak havayı fırsat bilip yürüyüşe çıkan vatandaşlar, sürprizle karşılaştı. Kıyıya yakın bir bölgede fok gören vatandaşlar, önce şaşırdı, ardından da telefonlarına sarıldı.

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O ilimizde kıyıya yaklaşınca fark edildi! Hemen telefona sarıldılar

Bir süre kıyıda yüzen fok gözden kaybolurken, o anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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O ilimizde kıyıya yaklaşınca fark edildi! Hemen telefona sarıldılar
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O ilimizde kıyıya yaklaşınca fark edildi! Hemen telefona sarıldılar

AVINI YERKEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ardahan'da nesli tükenmekte olan su samuru, Kula Nehri üzerinde balık yerken vatandaşlar tarafından video kaydına alındı. Gündüz saatlerinde bölgede gezen bir grup vatandaş, buz tutan nehir üzerinde su samurunun balık yediği anları görmesi üzerine hemen kayda alındı.

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O ilimizde kıyıya yaklaşınca fark edildi! Hemen telefona sarıldılar

Ardahan'da su samuru şehir merkezinden geçen ve yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri'nde buz üstünde balık yerken görüntülendi. Kura Nehri'nin Yalnızçam Hasköy köyü ziyaret deresi bölgesinde gündüz vakti gezen bir grup vatandaş, buz tutan nehir üzerinde bir su samurunun balık yediğini görüp, o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.

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