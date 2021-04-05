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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü son hali | Asrın projesinde sona doğru! İşte merakla beklenen son görüntüsü

1915 Çanakkale Köprüsü son hali | Asrın projesinde sona doğru! İşte merakla beklenen son görüntüsü

1915 Çanakkale Köprüsü son hali | Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullandığı 'kedi yolu'nun tamamlanmasının ardından, köprünün iki kıtayı birbirine bağlayacağı çelik ana halat kabloların montajı sürüyor. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı.

İHA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 11:07
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1915 Çanakkale Köprüsü son hali | Asrın projesinde sona doğru! İşte merakla beklenen son görüntüsü

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin üzerinde çalıştığı 4 bin 330 metre uzunluğundaki 'kedi yolu'nun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının ardından çelik ana halat kabloların montajı başladı. 304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına getirilirken, 82 adedinin de montajı tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1915 Çanakkale Köprüsü son hali | Asrın projesinde sona doğru! İşte merakla beklenen son görüntüsü

TABLİYELERİN SAYISI 32'YE YÜKSELDİ
Çimtaş'ın Gölcük ve Gemlik fabrikalarında üretilen tabliyelerin yüzde 64'ü tamamlandı. Fabrikada imalat ve montajları tamamlanan 31 adet mega, 1 single blok, Gelibolu Sütlüce'deki Kuru Havuz Bölgesindeki Tabliye Stok Sahasına getirildi. Tabliyelerin her birinin 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Asya'dan Avrupa yakasına 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki yolu toplamda 86 tabliye bloğundan oluşacak. Ana halat kabloların montajının tamamlanmasının ardından, tabliyeler yüzer ve kaldırma vinçleri yardımıyla askı halatına bağlanıp, köprü iskeletine yerleştirilecek. Askı halatı ve tabliyelerin üretim çalışmaları sürüyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü son hali | Asrın projesinde sona doğru! İşte merakla beklenen son görüntüsü

ASYA YAKLAŞIM VİYADÜĞÜ TAMAMLANDI
İtme - sürme yöntemi ile imal edilen 680 metre uzunluğundaki Asya Yaklaşım Viyadüğü tamamlanırken, 365 metre uzunluğundaki Avrupa yaklaşım viyadüğünde itme-sürme çalışmalarına başlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü son hali | Asrın projesinde sona doğru! İşte merakla beklenen son görüntüsü

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

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1915 Çanakkale Köprüsü son hali | Asrın projesinde sona doğru! İşte merakla beklenen son görüntüsü

KÖPRÜDE SEYİT ONBAŞI TASVİRİ YER ALACAK
Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.