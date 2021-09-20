20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Öte yandan meteoroloji, Batı Karadeniz'de yarın sabah gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparak ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.09.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 12:41
  • 1
  • 11
Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu

METEOROLOJİ UYARDI: SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞÜYOR
Meteoroloji'nin 5 günlük Hava Durumu raporuna göre sıcaklıklar yarından itibaren hızla düşecek. İstanbul'da bugün 29 derece olacak sıcaklık, 3 günde 10 derece düşerek perşembe günü 19 derece olacak. Sıcaklık düşüşüyle birlikte salı, çarşamba ve perşembe günleri yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

  • 3
  • 11
Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • 4
  • 11
Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
  • 5
  • 11
Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu

YARIN SABAH BATI KARADENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.