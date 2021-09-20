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Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu
Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül Pazartesi hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Öte yandan meteoroloji, Batı Karadeniz'de yarın sabah gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparak ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 20.09.2021 12:33Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 12:41