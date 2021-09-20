1970 model Cadillac otomobili için ABD’den parça istedi! Hikayenin devamı film gibi

Bunun üzerine Çınar, çalışanları aracığıyla Amerika'ya arabanın şase numarasıyla orijinal yedek parça için mail gönderdi. Amerika'dan gelen cevapta, jantları takım halinde sattıklarını ve yaklaşık maliyetinin 12 bin 500 dolara olduğu bildirildi. Çınar, maliyetin yüksek olduğunu belirterek siparişi iptal etti. Ardından makine mühendisi olan kardeşine gitti. Kardeşi kırık jantları inceledikten sonra aynısını üreterek, jantları arabaya takıp eski haline getirdi. Çınar, makine mühendisi kardeşinin ürettiği jantlardan bir kısmını posta yoluyla Amerika'ya yolladı ve istedikleri zaman kendilerine ihracat yapabileceğini söyledi.

"ARACIN İLK SAHİBİ ULAŞTI"

Aradan bir süre geçtikten sonra Amerika'dan tanımadığı bir kişiden mail geldi. Mail atan Amerikalı, 1970 model klasik aracın ilk sahibinin oğlu olduğunu ve aracı satın almak istediğini söyledi. Ancak Çınar otomobili çok sevdiğini ve satmak gibi bir düşüncesi olmadığını ileterek teklifi reddetti.