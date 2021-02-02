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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kayseri deprem son dakika | Korkutan görüntüler! Hasar meydana geldi Kayseri deprem son dakika | Korkutan görüntüler! Hasar meydana geldi Son dakika deprem | Kayseri deprem son dakika | AFAD'ın verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde en büyüğü 4.6 olarak ölçülen 6 deprem meydana geldi. Deprem Kayseri şehir merkezinde ve Sivas'ta hissedildi. Giriş Tarihi: 02.02.2021 06:08 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 06:16
Gece saat 03:00 ile 03:14 arasında 1.9, 1.3, 2.1, 1.2, 1.8 ve 4.6 şiddetinde 6 sarsıntı meydana geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Talas ilçesinde depremi hisseden ve aşağıya inmek isteyen bir kişi ayağının kayması sonrasında düşerek yaralandı. Yaralı kadının ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde bazı evlerde çatlaklar oluştu.