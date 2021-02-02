Kayseri deprem son dakika | Korkutan görüntüler! Hasar meydana geldi

Son dakika deprem | Kayseri deprem son dakika | AFAD'ın verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde en büyüğü 4.6 olarak ölçülen 6 deprem meydana geldi. Deprem Kayseri şehir merkezinde ve Sivas'ta hissedildi.

Giriş Tarihi: 02.02.2021 06:08 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 06:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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