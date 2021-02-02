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Kayseri deprem son dakika | Korkutan görüntüler! Hasar meydana geldi

Son dakika deprem | Kayseri deprem son dakika | AFAD'ın verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde en büyüğü 4.6 olarak ölçülen 6 deprem meydana geldi. Deprem Kayseri şehir merkezinde ve Sivas'ta hissedildi.

Giriş Tarihi: 02.02.2021 06:08 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 06:16
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Kayseri deprem son dakika | Korkutan görüntüler! Hasar meydana geldi

Gece saat 03:00 ile 03:14 arasında 1.9, 1.3, 2.1, 1.2, 1.8 ve 4.6 şiddetinde 6 sarsıntı meydana geldi.

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Kayseri deprem son dakika | Korkutan görüntüler! Hasar meydana geldi

Talas ilçesinde depremi hisseden ve aşağıya inmek isteyen bir kişi ayağının kayması sonrasında düşerek yaralandı. Yaralı kadının ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kayseri deprem son dakika | Korkutan görüntüler! Hasar meydana geldi

Depremin meydana geldiği Sarıoğlan ilçesinde bazı evlerde çatlaklar oluştu.

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Kayseri deprem son dakika | Korkutan görüntüler! Hasar meydana geldi
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Kayseri deprem son dakika | Korkutan görüntüler! Hasar meydana geldi