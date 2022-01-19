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Haberler Galeri Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu | Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji'den birçok il için uyarılar peş peşe geldi. Kar yağışının etkisini artıracağı iller için 'Turuncu kodlu' uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul'un yüksek bölgelerinde kar yağışı başladı. Bir anda bastıran kar nedeniyle özellikle İstanbul'un bazı ilçeleri beyaza büründü.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 07:24
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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu

Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji hava durumu | İstanbul’da bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak Çarşamba yurt geneli hava durumu

TURUNCU KODLU UYARI

Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Van, Karabük, Osmaniye için turuncu kodlu uyarı geldi.