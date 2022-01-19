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Haberler Galeri Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası boğazları düğümledi: Kızımın başı bulunsun

Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası boğazları düğümledi: Kızımın başı bulunsun

Son dakika haberleri… Türkiye'yi dehşete düşüren vahşette, Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya'da, kaybolduktan günler sonra canice öldürülmüş halde cesedinin bazı parçaları bulunmuştu. İnşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından katledilip 13 parçaya bölünen üniversiteli Azra'nın kafasına ait kemik parçaları bulunmuştu fakat kafası bulunamadı. Kızının başına gelenler karşısında isyan eden acılı baba, "Nasıl bir acı olduğunu tarif edemem. Evladımın başı bulunamadı. Kızımın beden parçasının bulunmasını istiyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 09:54
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Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası boğazları düğümledi: Kızımın başı bulunsun

Son dakika haberleri... Antalya'da 28 Temmuz 2021 tarihinde, kendisinden haber alınamayan Akdeniz Üniversitesi gazetecilik bölümünde okuyan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, 48 yaşındaki vahşi Mustafa Murat Ayhan tarafından canice katledilmişti.

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Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası boğazları düğümledi: Kızımın başı bulunsun

ANNESİ YAKIN ZAMANDA ÖĞRENDİ

Cani Ayhan, cinayetin ardından genç kızın bedenini 13 parçaya ayırdığını itiraf etti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre acılı baba Mustafa Haytaoğlu, evladının başının hala kayıp olduğunu söyledi.

Azra'nın annesinden bu durumu yakın zamana kadar gizlediklerini belirten baba Haytaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

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Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası boğazları düğümledi: Kızımın başı bulunsun

"EVLADIMIN BAŞI BULUNAMADI"

Katilin cinayet sonrası yaptığını söylediği işleri ben tek başına yapmadığını düşünüyorum. Uyuşturucu madde alan bir kişi, tek başına bu cinayeti işlese bile sonrasında yardım almış olabilir. Ben kızımın otopsi raporlarından hiç memnun değilim. Çocuğumun kredi kartları, telefonu da kayıp. Delillerin tam olarak toplanamadığını düşünüyorum. Bir an önce bu cinayetin bütünüyle hiçbir karanlık noktası kalmadan tüm delilleriyle birlikte dosyada yer almasını istiyorum. Bir baba olarak bunu istemek benim hakkım Yaşadıklarımızın nasıl bir acı olduğunu kimse bilemez. Kızımın yaşamını elinden çalan caninin tarif ettiği yerde evladımın başı bulunamadı. Kızımın beden parçasının bulunmasını istiyorum.

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Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası boğazları düğümledi: Kızımın başı bulunsun

Katil Ayhan'ın mahkemeye çıkarılacağı bir sonraki tarih 31 Ocak 2022. Ailenin avukatlarından Gamze Ökte Kılıçkap şunları anlattı:

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Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası boğazları düğümledi: Kızımın başı bulunsun

İlk duruşmada yönelttiğimiz bazı sorularda sessiz kalmayı tercih etti. Sanığın avukatının savunması, suçun nitelemesinin bilinçli taksirle işlendiği yönünde olsa da olayda canavarca hisle insan öldürme eyleminin gerçekleştiği açık.