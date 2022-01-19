Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası boğazları düğümledi: Kızımın başı bulunsun

"EVLADIMIN BAŞI BULUNAMADI"

Katilin cinayet sonrası yaptığını söylediği işleri ben tek başına yapmadığını düşünüyorum. Uyuşturucu madde alan bir kişi, tek başına bu cinayeti işlese bile sonrasında yardım almış olabilir. Ben kızımın otopsi raporlarından hiç memnun değilim. Çocuğumun kredi kartları, telefonu da kayıp. Delillerin tam olarak toplanamadığını düşünüyorum. Bir an önce bu cinayetin bütünüyle hiçbir karanlık noktası kalmadan tüm delilleriyle birlikte dosyada yer almasını istiyorum. Bir baba olarak bunu istemek benim hakkım Yaşadıklarımızın nasıl bir acı olduğunu kimse bilemez. Kızımın yaşamını elinden çalan caninin tarif ettiği yerde evladımın başı bulunamadı. Kızımın beden parçasının bulunmasını istiyorum.