19 Ocak 2022, Çarşamba
Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası boğazları düğümledi: Kızımın başı bulunsun
Son dakika haberleri… Türkiye'yi dehşete düşüren vahşette, Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya'da, kaybolduktan günler sonra canice öldürülmüş halde cesedinin bazı parçaları bulunmuştu. İnşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından katledilip 13 parçaya bölünen üniversiteli Azra'nın kafasına ait kemik parçaları bulunmuştu fakat kafası bulunamadı. Kızının başına gelenler karşısında isyan eden acılı baba, "Nasıl bir acı olduğunu tarif edemem. Evladımın başı bulunamadı. Kızımın beden parçasının bulunmasını istiyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 19.01.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 09:54
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