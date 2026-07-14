Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 15 Temmuz'da yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Karadeniz'in bazı illeri ile Toroslar çevresinde sağanak bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Türkiye, 15 Temmuz Çarşamba gününe büyük ölçüde güneşli bir havayla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmesine göre kuzey kesimler ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güney ve doğu illerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmayı sürdürecek.

GÜNEY VE DOĞU'DA BUNALTICI SICAKLAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR Meteoroloji'nin sıcaklık haritasına göre 15 Temmuz'da en yüksek sıcaklık değerleri yine ülkenin güney ve doğu kesimlerinde görülecek. Hava sıcaklıklarının özellikle Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken bunaltıcı hava gün boyunca etkisini sürdürecek. Ülkenin büyük bölümünde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin günlük sıcaklık tahminine göre günün en sıcak noktaları Güneydoğu Anadolu Bölgesi olacak. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Siirt'te termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman da gün boyu yüksek sıcaklığın etkili olacağı iller arasında yer alıyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER BELLİ OLDU Günün yağışlı bölgeleri kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde toplanıyor. MGM tahminlerine göre; Karadeniz kıyıları

Tokat

Artvin

Erzurum

Kars

Ardahan

Akdeniz'in Toroslar mevkii çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların kısa süreli ancak yer yer etkili olabileceği değerlendiriliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz sahil şeridinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle hava sıcaklıklarının 23 ila 30 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.