CANLI YAYIN

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre 15 Temmuz'da yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Karadeniz'in bazı illeri ile Toroslar çevresinde sağanak bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 1

Türkiye, 15 Temmuz Çarşamba gününe büyük ölçüde güneşli bir havayla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmesine göre kuzey kesimler ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güney ve doğu illerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmayı sürdürecek.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 2

GÜNEY VE DOĞU'DA BUNALTICI SICAKLAR ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji'nin sıcaklık haritasına göre 15 Temmuz'da en yüksek sıcaklık değerleri yine ülkenin güney ve doğu kesimlerinde görülecek. Hava sıcaklıklarının özellikle Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken bunaltıcı hava gün boyunca etkisini sürdürecek. Ülkenin büyük bölümünde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ahaber
Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 3

Meteoroloji'nin günlük sıcaklık tahminine göre günün en sıcak noktaları Güneydoğu Anadolu Bölgesi olacak. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Batman ve Siirt'te termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman da gün boyu yüksek sıcaklığın etkili olacağı iller arasında yer alıyor.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 4

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER BELLİ OLDU

Günün yağışlı bölgeleri kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde toplanıyor. MGM tahminlerine göre;

  • Karadeniz kıyıları
  • Tokat
  • Artvin
  • Erzurum
  • Kars
  • Ardahan
  • Akdeniz'in Toroslar mevkii

çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların kısa süreli ancak yer yer etkili olabileceği değerlendiriliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz sahil şeridinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle hava sıcaklıklarının 23 ila 30 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 5

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Megakentte gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış öngörülmezken güneş zaman zaman etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

İstanbul'da günün en dikkat çeken meteorolojik gelişmesi ise rüzgar olacak. Meteoroloji'ye göre öğleden sonra kuzeyli yönlerden esecek rüzgar zaman zaman kuvvetini artıracak. Özellikle Marmara'nın güneybatısı ile birlikte İstanbul çevresinde hissedilecek kuvvetli rüzgar nedeniyle açık alanlarda bulunacak vatandaşların ve deniz ulaşımını kullanacakların dikkatli olması öneriliyor.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 6

ANKARA VE İZMİR'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Başkent Ankara'da gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Yağış beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

İzmir'de ise güneşli hava gün boyu etkisini koruyacak. Kentte sıcaklık yüksek seviyelerde hissedilirken yağış beklenmiyor. Öğleden sonra Kuzey Ege'de kuzey yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 7

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de öğleden sonra kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceğini bildirdi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 8

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji'nin beş günlük tahminlerine göre yurt genelinde sıcak hava etkisini koruyacak. Kuzeydoğu kesimlerde zaman zaman sağanak yağış görülse de ülkenin büyük bölümünde güneşli hava hakim olacak. Özellikle güney ve doğu bölgelerinde yüksek sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 9

15 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Beklenen Hava En Yüksek Sıcaklık
Bursa Parçalı ve az bulutlu 31°C
Çanakkale Parçalı ve az bulutlu 33°C
İstanbul Parçalı bulutlu 29°C
Kırklareli Parçalı bulutlu 31°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 10

EGE

İl Beklenen Hava En Yüksek Sıcaklık
Denizli Az bulutlu ve açık 35°C
İzmir Az bulutlu ve açık 35°C
Manisa Az bulutlu ve açık 35°C
Muğla Az bulutlu ve açık 36°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 11

AKDENİZ

İl Beklenen Hava En Yüksek Sıcaklık
Adana Parçalı ve az bulutlu 35°C
Antalya Parçalı ve az bulutlu 35°C
Burdur Parçalı ve az bulutlu 33°C
Hatay Parçalı ve az bulutlu 32°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde bulutlanma artacak. Öğleden sonra Toroslar Mevkii çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 12

İÇ ANADOLU

İl Beklenen Hava En Yüksek Sıcaklık
Ankara Parçalı bulutlu 30°C
Çankırı Parçalı bulutlu 30°C
Eskişehir Parçalı bulutlu 28°C
Konya Parçalı ve az bulutlu 30°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 13

BATI KARADENİZ

İl Beklenen Hava En Yüksek Sıcaklık
Bolu Parçalı bulutlu 27°C
Düzce Parçalı bulutlu 29°C
Kastamonu Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak yağışlı 26°C
Zonguldak Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 26°C

Bölge Geneli: Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 14

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl Beklenen Hava En Yüksek Sıcaklık
Amasya Parçalı bulutlu 29°C
Rize Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 27°C
Samsun Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 27°C
Trabzon Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 27°C

Bölge Geneli: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 15

DOĞU ANADOLU

İl Beklenen Hava En Yüksek Sıcaklık
Erzurum Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 28°C
Kars Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 27°C
Malatya Az bulutlu 36°C
Van Az bulutlu 29°C

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerde bulutlanma artacak. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den Türkiye geneli çift uyarı: Bir yanda sağanak, diğer yanda 40 derece 16

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Beklenen Hava En Yüksek Sıcaklık
Diyarbakır Az bulutlu ve açık 40°C
Mardin Az bulutlu ve açık 36°C
Siirt Az bulutlu ve açık 38°C
Şanlıurfa Az bulutlu ve açık 40°C

Bölge Geneli: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıklar yüksek seviyelerde seyredecek. Özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 40°C'ye ulaşması bekleniyor.

Önceki haber
Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak"
Gülistan Doku cinayetinde çarpıcı gelişme! Adli emanetteki telefonda verileri sildiler: "Cehennemin kapıları açılacak"
Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim”
Sonraki haber
Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim”
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin