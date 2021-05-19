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mesalebende.meb.gov.tr: Meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır?

Meşala bende uygulaması isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesini devralmak isteyen vatandaşlar, kendi ismiyle hazırlanan görseli nereden, nasıl alınabileceğini araştırıyor. 19 Mayıs'ın gelmesi ile birlikte konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Meşale bende uygulamasına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, mesalebende.meb.gov.tr ile meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:04
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mesalebende.meb.gov.tr: Meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır?

MEB meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Mayıs'ın 102'nci yılına özel "Meşale Bende" etkinliği düzenlendi. Bu uygulama üzerinden ismini yazdırarak oluşan görseli sosyal medyada paylaşmak isteyen gençler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, mesalebende.meb.gov.tr giriş ile meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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mesalebende.meb.gov.tr: Meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla başlatılan "Meşale Bende" etkinliğine sosyal medya hesaplarından katılma çağrısı yaptı.

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mesalebende.meb.gov.tr: Meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır?

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gençler, 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için 'mesalebende.meb.gov.tr' adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz."

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mesalebende.meb.gov.tr: Meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır?

MEŞALE BENDE İSİM YAZDIRMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu mesalebende.meb.gov.tr sayfasını açın. Daha sonra karşınıza çıkacak ekranda ad ve soyad bilgilerini girin. Oluşturulan görseli indirerek sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

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mesalebende.meb.gov.tr: Meşale bende isim yazdırma nasıl yapılır? 19 Mayıs meşalesi nereden, nasıl alınır?

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI

* "Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız." diyen Atatürk, Türk Gençliğinin her zaman başarılı olacağına inancını dile getirmiştir.

* 19 Mayıs 1919 Türkiye'yi aydınlatan güneşin ışığını yansıtıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın ulusumuza kutlu olsun