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Haberler Galeri 19 Mayıs kutlama mesajları: 2021 en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs kutlama mesajları: 2021 en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs kutlama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, koronavirüs salgını gölgesinde kutlanıyor. 19 Mayıs'ı kutlamak için sosyal medyadan kutlama mesajı yayımlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel ve resimli 19 Mayıs mesajlarını araştırıyor. Bizde 19 Mayıs'a özel en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte en güzel, anlamlı, resimli, kısa ve öz 19 Mayıs mesajları...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 09:45
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19 Mayıs kutlama mesajları: 2021 en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs mesajları... Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesi, gurur kaynağı Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 102'nci yıl dönümü kutlanıyor. Bu anlamlı günü, güzel bir mesajla kutlamak isteyen vatandaşlar için yazılı ve resimli mesajları sayfamızda derledik. İşte en güzel, anlamlı, resimli, kısa ve öz 19 Mayıs mesajları...

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19 Mayıs kutlama mesajları: 2021 en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

EN GÜZEL VE RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.

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19 Mayıs kutlama mesajları: 2021 en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs 1919, "yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir" düşmüş bir halkın vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Tüm olumsuzluklara rağmen Atatürk ve arkadaşları önderliğinde tüm halkımızca verilen büyük mücadele sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Gençlerimize emanettir. Bu emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak Gençlerimizin en başta gelen görevidir.

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19 Mayıs kutlama mesajları: 2021 en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Türk Milleti'nin önderi Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.

19 Mayıs 1919 Türkiye'yi aydınlatan güneşin ışığını yansıtıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın ulusumuza kutlu olsun...

Gençlerimizi, sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.

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19 Mayıs kutlama mesajları: 2021 en güzel, anlamlı ve resimli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.