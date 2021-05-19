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Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...
Bugün kargo şirketleri çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle gözler kargo şirketlerine çevrildi. Kargo gönderimi yapmak isteyenler, kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? İşte kargo şirketlerinin çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:36Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 10:36