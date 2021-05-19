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Haberler Galeri Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...

Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...

Bugün kargo şirketleri çalışıyor mu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle gözler kargo şirketlerine çevrildi. Kargo gönderimi yapmak isteyenler, kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? İşte kargo şirketlerinin çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 10:36
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Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...

19 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo gönderimi yapacak olanlar ya da kargo bekleyen vatandaşlar, bugün kargo şirketlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Kargo şirketlerinin resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığı konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri nasıl? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de çarşamba günü kapalı olacak.

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Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Kargo şirketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, kargoların çalışma saatleri şu şekilde:

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Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 08.30- 17.00 (Öğle arası: 12.30- 13.30)

* PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.

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Bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri...

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00

Pazar günleri hizmet vermemektedir.