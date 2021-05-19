19 Mayıs bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargo gönderimi yapacak olanlar ya da kargo bekleyen vatandaşlar, bugün kargo şirketlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Kargo şirketlerinin resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığı konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün kargolar açık mı? 19 Mayıs Çarşamba MNG, Aras, Yurtiçi, PTT Kargo çalışıyor mı? Çalışma saatleri nasıl? İşte haberin detayları...