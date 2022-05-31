31 Mayıs 2022, Salı
Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
Son dakika haberine göre: 2020'de görevi başında şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın 7 yaşındaki oğlu Poyraz Tekcan için özel konvoylu sünnet düğünü düzenlendi. Minik Poyraz'ın mutluluğunu görenlerin içi ısındı.
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:29
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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi