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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi

Son dakika haberine göre: 2020'de görevi başında şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın 7 yaşındaki oğlu Poyraz Tekcan için özel konvoylu sünnet düğünü düzenlendi. Minik Poyraz'ın mutluluğunu görenlerin içi ısındı.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:29
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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan’ın oğluna düğün sürprizi

Sakarya'da 17 Ekim 2020 yılında Erenler ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip ettikleri sırada kaza yaparak şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan'ın 7 yaşındaki oğlu için sünnet düğünü yapıldı.

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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan’ın oğluna düğün sürprizi

Düğüne; Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve eşi Meliha Kaya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Osman Aral, Serdivan İlçe Emniyet Müdürü Sibel Özkan, Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay, çok sayıda polis katıldı.

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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan’ın oğluna düğün sürprizi

MİNİK POYRAZ'IN MUTLULUĞU GÖZLERİNE YANSIDI

Evinin önünde polis araçları ile sirenler eşliğinde konvoy yapılarak düğün salonuna kadar gelen minik Poyraz'ın mutluluğu, gözlerinden okundu.

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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan’ın oğluna düğün sürprizi

ŞEHİDİN EŞİ TEŞEKKÜR ETTİ

İHA'nın aktardığına göre; şehit polis memuru Tekcan'ın eşi Büşra Tekcan da sünnet töreni için kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılanlara teşekkür etti.

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Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan'ın oğluna düğün sürprizi
Mesai arkadaşlarından şehit polis Mehmet Tekcan’ın oğluna düğün sürprizi