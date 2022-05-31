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İşte sahillerimize vuran tehlike! Vatandaşlar aman dikkat! Zavallı kediler canlarından oldu
Mersin'in Silifke ilçesinde farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi. Kedilerden bazıları öldü, bazıları ise veteriner hekimlerin yaptığı müdahaleyle hayatta kaldı. Çevreciler, ağların arasında çıkan balıkları tekrar denize atan tekne sahiplerine tepki gösterirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:00Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:01