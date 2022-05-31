İşte sahillerimize vuran tehlike! Vatandaşlar aman dikkat! Zavallı kediler canlarından oldu

'BİZE GELİRKEN YOLDA ÖLÜYOR'

Balon balıklarını yiyerek zehirlenen kedileri tedavi eden Veteriner Hekim Lokman Eren ise, "Balon balıkları Taşucu sahillerimizde hayvanlarımızı tehdit ediyor. Amatör ve tekne balıkçılarımız bunları yakaladıklarında sahile atıyor. Kediler bunu yediklerinde zaten aniden zehirleyip öldürüyor. Bizlerin ricası balıkçıların bunların karnını yarıp denize atmaları ya da sahilde öldürüp gömmeleridir. Bu yıl sık sık kedi zehirlenmesi geliyor. Birçoğu zaten bize gelirken yolda ölmüş oluyor. Bu nedenle yedikten birkaç dakika içerisinde öldürebiliyor. Sadece yemesi değil, salyası bile kediyi öldürebilecek zehre sahiptir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı doğaya saygılı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.