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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
Bartın'da saldırısına uğradığı ayı tarafından kolu ve sırtından ısırılan kişi, ambulansla kaldırıldığı hastanede 65 dikiş atılarak tedavi edildi. Saldırıya uğrayan Ramazan Kadıncı, "Boğuştuğum sırada 'Herhalde ayı benim böbreklerimi söktü' dedim ama 3 sefer ısırdı bıraktı. Vücuduma 60'tan fazla kancalı dikiş atıldı" dedi.
Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:15Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 10:15
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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı