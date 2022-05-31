Bartın’da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı

Ayının kolunu ve sırtını ısırdığını ifade eden Kadıncı, "Saldırıdan sonra hemen oğlumu aradım ve 'Beni ayı ısırdı.' dedim. Taksiyle sağlık ocağına gittik, oradan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Boğuştuğum sırada 'Herhalde ayı benim böbreklerimi söktü' dedim ama 3 sefer ısırdı bıraktı. Vücuduma 60'tan fazla kancalı dikiş atıldı." diye konuştu.