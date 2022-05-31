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Haberler Galeri Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı

Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı

Bartın'da saldırısına uğradığı ayı tarafından kolu ve sırtından ısırılan kişi, ambulansla kaldırıldığı hastanede 65 dikiş atılarak tedavi edildi. Saldırıya uğrayan Ramazan Kadıncı, "Boğuştuğum sırada 'Herhalde ayı benim böbreklerimi söktü' dedim ama 3 sefer ısırdı bıraktı. Vücuduma 60'tan fazla kancalı dikiş atıldı" dedi.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 10:15
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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
Bartın’da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı

Ulus ilçesi Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kadıncı (52), akşam saatlerinde, tarlasına bıraktığı büyükbaş hayvanlarını almaya gitti.

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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
Bartın’da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı

Evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yanlarına gelmesi için hayvanlarına seslenen Kadıncı, kendisine yaklaşırken gördüğü ayıdan kaçmaya çalışırken saldırıya uğradı.

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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
Bartın’da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı

Aldığı darbelerle yere düşen Kadıncı, kolu ve sırt bölgesi ile karnından yaralandı.

Bir süre ayıyla boğuşan Kadıncı, ayının yanından ayrılmasının ardından cep telefonuyla oğlunu aradı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve yaralarına 65 zımba dikiş atılan Kadıncı, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
Bartın’da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı

BOĞUŞTUĞUM SIRADA 'HERHALDE AYI BENİM BÖBREKLERİMİ SÖKTÜ' DEDİM

Kadıncı, gazetecilere, otlamaları için sabah saatlerinde bıraktığı büyükbaş hayvanlarını almak için tarlasına gittiği sırada karşısına ayı çıktığını ve bir süre boğuştuğunu anlattı.

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Bartın'da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı
Bartın’da ayı saldırısı! 65 dikiş atıldı: Öldüğümü sanıp bıraktı

Ayının kolunu ve sırtını ısırdığını ifade eden Kadıncı, "Saldırıdan sonra hemen oğlumu aradım ve 'Beni ayı ısırdı.' dedim. Taksiyle sağlık ocağına gittik, oradan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Boğuştuğum sırada 'Herhalde ayı benim böbreklerimi söktü' dedim ama 3 sefer ısırdı bıraktı. Vücuduma 60'tan fazla kancalı dikiş atıldı." diye konuştu.