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Haberler Galeri A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!

A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!

A101 7 Mayıs indirimleri satışa çıktı. Anneler Günü'ne özel ürünlerin yer aldığı A101 7 Mayıs aktüel kataloğunda televizyon, cep telefonu, derin dondurucu, midi fırın, dikiş makinesi, el blender, yüz temizleme seti, 19 parça seramik kahvaltı seti, tekli porselen ürünler, tencere seti gibi birçok ürün bulunuyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı A101 7 Mayıs kataloğunu sayfamızda derledik. Bu hafta A101'de neler olacak? İşte A101 7 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 10:53
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A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!

A101 7 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı A101 kataloğu merak ediliyor. Anneler Günü'ne özel ürünlerin yer aldığı kataloğun detaylarını sizler için sayfamızda derledik. Markete uğramadan önce hangi ürünlerin indirimli olduğunu öğrenmek istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta A101'de neler var? A101 perşembe indirimleri neler? İşte 7 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat bilgisi...

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A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!

Hi Level 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV

- 1000 Hz

- Dahili Wi-Fi

- 2x USB

- 3 x HDMI

- 2 x 8 W ses çıkışı

- DVB-T2/C Yayın desteği

- Wireless display

- Ethernet RJ 45

-Spdif Dijital Ses Çıkışı

- Dahili UHD uydu alıcısı

- 4 K Ultra HD

- Smart TV

- 55" 140 cm

- 2 yıl Sunny Türkiye garantisi altındadır.

Üretim Yeri: Türkiye

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A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!

Hi-Level 49HL660 49'' Full Hd Smart Led TV

-Full HD TV

-1920 x 1080 P

-Dahili wi-fi

-USB 1x

-2 x HDMI

-2 x 8 W ses çıkışı

-Dahili HD uydu alıcısı

-Smart TV

-Wireless display

-Youtube / Netflix

-Vestel servis güvencesinde 2 yıl garantilidir.

Üretim Yeri: Türkiye

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A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!

Altus AL 1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu

Değiştirilebilir kapı açılış yönü Var

Garanti 2 yıl

Brüt hacim 102 litre

Çekmece sayısı 3 adet

Enerji sınıfı A+

Derinlik 84 cm

Uzunluk 62,4 cm

Genişlik 54,5 cm

Derin dondurucu 4 yıldızlı

Üretim Yeri: Türkiye

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A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!