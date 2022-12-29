HaberlerGaleriMerkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...
Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...
2022 yılının son Merkür retrosu için geri sayım sürüyor. Astrolojiyi yakından takip edenler yılın belirli tarihlerinde gerçekleşen Merkür retrosunun burçlar üzerine etkilerini merak ediyor. Merkür gerilemesi aşk hayatınızı, arkadaşlıklarınızı ve daha fazlasını etkileyebilir. Merkür her geri gittiğinde, gezegen farklı bir burçla senkronize olur ve bu nedenle belirli bir titreşim yaratır. İşte Merkür retrosunun burçlar üzerine etkisi...