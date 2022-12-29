Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...

Bazen (bizim açımızdan) bir gezegen aniden yön değiştirmiş ve gökyüzünde ters yönde hareket etmeye başlamış gibi görünebilir. Bu, elbette, Dünya'nın gezegenin konumuna göre konumundan kaynaklanan bir yanılsamadır, çünkü yörüngedeki bir gezegen her zaman belirli bir yönde hareket eder ve rotasını aniden tersine çeviremez.