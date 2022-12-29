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Haberler Galeri Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...

Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...

2022 yılının son Merkür retrosu için geri sayım sürüyor. Astrolojiyi yakından takip edenler yılın belirli tarihlerinde gerçekleşen Merkür retrosunun burçlar üzerine etkilerini merak ediyor. Merkür gerilemesi aşk hayatınızı, arkadaşlıklarınızı ve daha fazlasını etkileyebilir. Merkür her geri gittiğinde, gezegen farklı bir burçla senkronize olur ve bu nedenle belirli bir titreşim yaratır. İşte Merkür retrosunun burçlar üzerine etkisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 22:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 22:54
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Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...

Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılının son ve üçüncü Merkür retrosu 29 Aralık'ta başlayıp 20 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak. Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...

2022 yılının son ve üçüncü Merkür retrosu 29 Aralık'ta başlayıp 20 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak. Atlanta'da sertifikalı bir astrolog olan Donna Page, bu sefer Merkür 29 Aralık 2022'de Oğlak burcunda geri gidiyor ve bunun ilişkilerinizi biraz etkileyeceğini söylüyor.

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Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...

Retro dönemlerini, Merkür'ün görünürde geri hareket halinde olduğu veya basitçe "Merkür geri hareketinde" olduğu zamanlar olarak adlandırırız. Astrolojiyle uğraşanlar için, özellikle bu zamanlar geleneksel olarak kafa karışıklığı, gecikme ve hüsranla ilişkilendirilir.

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Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...

RETRO HAREKET NEDİR?

Astronomide geriye dönük hareket, genel olarak, bir nesnenin birincil, yani merkezi nesnenin dönüşünün tersi yöndeki yörüngesel veya dönme hareketidir. Geriye dönük hareketin astronomik açıklaması, güneş sistemimizdeki gezegenlerin Güneş etrafında farklı mesafelerde ve hızlarda döndüğünü anlamakla başlar.

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Merkür retrosunun burçlara etkisi! Aralık ayı retrosu hangi burçları etkileyecek? Aşk, para, mutluluk, piyango sıralandı! Oğlak, Koç, Aslan, Yengeç...

Bazen (bizim açımızdan) bir gezegen aniden yön değiştirmiş ve gökyüzünde ters yönde hareket etmeye başlamış gibi görünebilir. Bu, elbette, Dünya'nın gezegenin konumuna göre konumundan kaynaklanan bir yanılsamadır, çünkü yörüngedeki bir gezegen her zaman belirli bir yönde hareket eder ve rotasını aniden tersine çeviremez.