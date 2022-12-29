HaberlerGaleriGaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...
Gaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...
Sözde fenomen Gaga Bulut yine bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz yıllarda iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştüren Bulut, bu kez şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Bulut'un, Telegram sayfasında paylaştığı cinsel içerikli fotoğraf ve videoları kaldırması karşılığında para istediği ortaya çıktı.