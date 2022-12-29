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Haberler Galeri Gaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...

Gaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...

Sözde fenomen Gaga Bulut yine bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz yıllarda iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştüren Bulut, bu kez şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Bulut'un, Telegram sayfasında paylaştığı cinsel içerikli fotoğraf ve videoları kaldırması karşılığında para istediği ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:26
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Gaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...

İzmir'de 15 yaşından küçük iki erkek çocuğunu para karşılığı öpüştürüp, videoya aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla 6 yıl hapse çarptırılan 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (24) Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yeniden gözaltına alındı.

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Gaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...

Telegram sayfasında paylaştığı cinsel içerikli fotoğraf ve videoları kaldırması karşılığında para istediği iddia edilen Gaga Bulut, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından gözaltına alındı.

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Gaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...

Şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda evin çelik kasasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi. Ekipler para ve altına el koydu.

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Gaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (24) instagram hesabı üzerinden toplumun genel ahlakını bozan paylaşımlar yaptığını belirledi. 'iamgagabulut' kullanıcı adı olan instagram hesabının biyografi kısmında gagabulutt ibareli telegram kanalın linkinin bulunduğu gören Siber polis, kanalda cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı fark etti.

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Gaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...

Bulut Altuğ'un fotoğrafları ve videoları paylaşımdan kaldırmak için mağdur vatandaşlardan para istediği ortaya çıktı. Şantaj yaptığı belirlenen Altuğ'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Siber polis, Altuğ'u 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından bugün (Perşembe) gözaltına aldı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda evin çelik kasasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi. Ekipler para ve altına el koydu.