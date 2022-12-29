Gaga Bulut gözaltına alındı! Yeni rezaleti mide bulandırdı: Telegram sayfasında cinsel içerikli fotoğraf ve videolar...

Bulut Altuğ'un fotoğrafları ve videoları paylaşımdan kaldırmak için mağdur vatandaşlardan para istediği ortaya çıktı. Şantaj yaptığı belirlenen Altuğ'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Siber polis, Altuğ'u 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından bugün (Perşembe) gözaltına aldı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda evin çelik kasasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi. Ekipler para ve altına el koydu.