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Haberler Galeri Karın ağrısı şikayetiyle gitti ameliyata alındı 👨‍⚕️ 'İkiz bebek büyüklüğünde oldu' Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti ameliyata alındı 👨‍⚕️ 'İkiz bebek büyüklüğünde oldu' Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Amasya'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Karın ağrısı şikayetiyle doktorun yolunu tutan 54 yaşındaki Münevver Hilal Yiğit yapılan muayene sonrası hemen ameliyata alındı. Yapılan operasyonda vatandaşın karnından çıkarılanlar doktor ve hasta yakınlarını şoke etti. Sağlığına kavuşan kişi "Karnım çok büyüdü. İkiz bebek büyüklüğünde karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da hocama başvurdum" dedi.

Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:37
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Karın ağrısı şikayetiyle gitti ameliyata alındı 👨‍⚕️ ’İkiz bebek büyüklüğünde oldu’ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle başvuran Münevver Hilal Yiğit'in tetkiklerinde, karnında kitle bulunduğu tespit edildi.

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Karın ağrısı şikayetiyle gitti ameliyata alındı 👨‍⚕️ ’İkiz bebek büyüklüğünde oldu’ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Yiğit'in karnındaki 8 kilogramlık kitle ameliyatla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, gazetecilere, Yiğit'in midesinin üstüne doğru çıkan geniş bir kitle tespit ettiklerini anlattı.

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Karın ağrısı şikayetiyle gitti ameliyata alındı 👨‍⚕️ ’İkiz bebek büyüklüğünde oldu’ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Hasta kendilerine geldiğinde önceden var olan ama boyutu çok küçük kitlenin büyüdüğünü anladıklarını belirten Kara, şunları kaydetti:

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Karın ağrısı şikayetiyle gitti ameliyata alındı 👨‍⚕️ ’İkiz bebek büyüklüğünde oldu’ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

"Kendisine operasyon önerdik. Yaptığımız 3 saat süren ameliyatla 8 kilogramlık kitle çıkardık. Hastamız gayet iyi. Başarılı bir ameliyatı ekibimizle gerçekleştirdik. Biz de hastamız da mutlu oldu. Büyük bir yükten kurtuldu. İkiz gebelik hamileliği gibi bir karna sahipti. Haliyle onu rahatsız ediyordu. Nefes almasını engelliyor, hareketlerini kısıtlıyordu. Şimdi bunu aşmış oldu ve rahatladı."

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Karın ağrısı şikayetiyle gitti ameliyata alındı 👨‍⚕️ ’İkiz bebek büyüklüğünde oldu’ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Yiğit ise uzun zamandır karnında şişkinlik ve ağrı olduğunu dile getirerek, "Karnım çok büyüdü. İkiz bebek büyüklüğünde karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da hocama başvurdum. Osman hocam da ilgilendi sağ olsun benimle. Büyük bir rahatlama oldu, çünkü kitle çok büyük olduğu için hareketlerim çok kısıtlıydı." ifadelerini kullandı.