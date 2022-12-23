Karın ağrısı şikayetiyle gitti ameliyata alındı 👨‍⚕️ ’İkiz bebek büyüklüğünde oldu’ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Amasya'da gerçekleştirilen operasyon doktor ve hasta yakınlarını şaşkına çevirdi. Karın ağrısı şikayetiyle doktorun yolunu tutan 54 yaşındaki Münevver Hilal Yiğit yapılan muayene sonrası hemen ameliyata alındı. Yapılan operasyonda vatandaşın karnından çıkarılanlar doktor ve hasta yakınlarını şoke etti. Sağlığına kavuşan kişi "Karnım çok büyüdü. İkiz bebek büyüklüğünde karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da hocama başvurdum" dedi.
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:37Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 16:37