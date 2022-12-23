Karın ağrısı şikayetiyle gitti ameliyata alındı 👨‍⚕️ ’İkiz bebek büyüklüğünde oldu’ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Yiğit ise uzun zamandır karnında şişkinlik ve ağrı olduğunu dile getirerek, "Karnım çok büyüdü. İkiz bebek büyüklüğünde karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da hocama başvurdum. Osman hocam da ilgilendi sağ olsun benimle. Büyük bir rahatlama oldu, çünkü kitle çok büyük olduğu için hareketlerim çok kısıtlıydı." ifadelerini kullandı.