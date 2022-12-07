07 Aralık 2022, Çarşamba
Kistik fibrozis hastalığı nedir, tedavisi var mı? Kistik fibrozis hastalığı belirtileri neler?
Melih Kalkan hastalığı neydi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Unlost adıyla da bilinen 14 yaşındaki sevilen yayıncı hastalığına yenik düştü. Melih Kalkan'ın ölüm haberinin ardından sevenleri hastalığın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Melih Kalkan hastalığı neydi? Kistik fibrozis hastalığı nedir, tedavisi var mı?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:38
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