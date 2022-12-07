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Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! Ortaya çıkan istismar dehşete düşürdü! Görüntülerle tehdit ederek yıllarca...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki üfürükçü skandalı izleyenleri dehşete düşürdü. Canlı yayına katılan Mehmet Ataş 18 yaşına yeni giren kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki sözde hoca tarafından kaçırıldığını söyledi. Üfürükçü Kahrıman'ın önce eşini ardından da kızını söyleyen babanın çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Yayının ihbar edilmesinin ardından üfürükçü Kahrıman tutuklanırken genç kızın yıllardır maruz kaldığı istismarın detayları dehşete düşürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 14:05
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Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! Ortaya çıkan istismar dehşete düşürdü! Görüntülerle tehdit ederek yıllarca...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen üfürükçü skandalında sevindiren gelişme yaşandı. 18 yaşına yeni giren Ayşenur Ataş'ı alıkoymakla suçlanan 70 yaşındaki üfürükçü Kahrıman yayının ihbar kabul edilmesinin ardından tutuklandı. Canlı yayında babasıyla kavuşan Ayşenur'un yaşadıkları ise kan dondurdu.

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Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! Ortaya çıkan istismar dehşete düşürdü! Görüntülerle tehdit ederek yıllarca...

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Mehmet Ataş 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki üfürükçü Kahrıman tarafından kaçırıldığını iddia etti.

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Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! Ortaya çıkan istismar dehşete düşürdü! Görüntülerle tehdit ederek yıllarca...

"TILSIM YAPARAK KAÇIRDI"

Kızının tılsımlar yaparak kandırıldığını iddia eden Mehmet Ataş, "Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk." dedi.

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Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! Ortaya çıkan istismar dehşete düşürdü! Görüntülerle tehdit ederek yıllarca...

Kızını kaçıran Kahrıman'ın evli ve 6 çocuk babası olduğunu belirten Mehmet Ataş, "Adamın yanında olduğunu biliyoruz fotoğraflar var. Kızıma ev ve dükkan açmış." dedi.

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Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! Ortaya çıkan istismar dehşete düşürdü! Görüntülerle tehdit ederek yıllarca...

"ÖNCE EŞİMİ KANDIRDI"

Tılsım bozma iddiasıyla eşinden de 10 bin lira aldığını söyleyen Ataş, "Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış. 'Tılsımı bozdum para getir' diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim halen kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" diyerek yardım çağrısı yaptı.