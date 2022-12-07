Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! Ortaya çıkan istismar dehşete düşürdü! Görüntülerle tehdit ederek yıllarca...

"ÖNCE EŞİMİ KANDIRDI"

Tılsım bozma iddiasıyla eşinden de 10 bin lira aldığını söyleyen Ataş, "Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış. 'Tılsımı bozdum para getir' diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim halen kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" diyerek yardım çağrısı yaptı.