Konya'da 3 TIR birbirine girdi! Sürücüler araçta sıkıştı: 2 ölü ve 1 yaralı

Konya'ya bağlı Ereğli ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Araç içinde sıkışan İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere'nin, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 19:09 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 19:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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