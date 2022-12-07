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Haberler Galeri Konya'da 3 TIR birbirine girdi! Sürücüler araçta sıkıştı: 2 ölü ve 1 yaralı

Konya'da 3 TIR birbirine girdi! Sürücüler araçta sıkıştı: 2 ölü ve 1 yaralı

Konya'ya bağlı Ereğli ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Araç içinde sıkışan İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere'nin, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 19:09 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 19:12
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Konya’da 3 TIR birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya- Ereğli karayolu Hortu mevkisinde meydana geldi.

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Konya’da 3 TIR birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

İlyas Tufan yönetimindeki 26 LA 787 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, İsmail Aylıdere'nin kullandığı 42 AHZ 422 plakalı TIR'la çarpıştı.

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Konya’da 3 TIR birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

İki TIR da çarpışmasının şiddetiyle şarampole savrulurken, bu sırada Hasan Çetin yönetimindeki 61 K 10902 plakalı TIR da Aylıdere'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı.

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Konya’da 3 TIR birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere ile yanında bulunan ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu 1 kişi yaralandı.

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Konya’da 3 TIR birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Diğer sürücü Hasan Çetin ise kazadan yara almadan kurtuldu.