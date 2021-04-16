16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı! 'Dünya'nın nazar boncuğu' haritadan silinme noktasında

Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı! 'Dünya'nın nazar boncuğu' haritadan silinme noktasında

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen ve iki evreli volkanik patlamanın ürünü olan Meke Gölü, haritadan silinme noktasına geldi. Meke Gölü, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi, yer altı suyu veya Acı Göl'den yıllık 2,5 milyon metreküp su aktarılarak kurtarılacak. Meke Gölü'nün 1 metre yüksekliğinde su seviyesine ulaştırılıp, eski görünüme kavuşturulması planlanıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 16.04.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 11:04
  • 1
  • 16
Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı! 'Dünya'nın nazar boncuğu' haritadan silinme noktasında

Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluşan maar göl özelliğine sahip.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı! 'Dünya'nın nazar boncuğu' haritadan silinme noktasında

Yer altı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.

  • 3
  • 16
Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı! 'Dünya'nın nazar boncuğu' haritadan silinme noktasında

Daha önce ortadaki koniyi çevreleyecek yükseklikte su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu.

  • 4
  • 16
Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı! 'Dünya'nın nazar boncuğu' haritadan silinme noktasında

Şu an haritadan silinme noktasına gelen gölü, yeniden 'Dünya'nın nazar boncuğu' haline getirmek için çalışmalar başladı.

  • 5
  • 16
Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı! 'Dünya'nın nazar boncuğu' haritadan silinme noktasında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında göle yıllık 2,5 milyon metreküp su taşınarak, 1 metre yüksekliğinde su seviyesine ulaştırılıp, eski görünüme kavuşturulması planlanıyor.