BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları

BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin bu haftaki kataloğuda hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Bugün itibarıyla satışa çıkan kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bu hafta, züccaciye, 8 parça çeyiz seti, nevresim takımı, pike seti, püsküllü halı, post halı, bambu kirli sepeti, terlik çeşitleri gibi farklı farklı ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürülner kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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