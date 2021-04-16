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Haberler Galeri BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları

BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları

BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin bu haftaki kataloğuda hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Bugün itibarıyla satışa çıkan kampanyalı ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bu hafta, züccaciye, 8 parça çeyiz seti, nevresim takımı, pike seti, püsküllü halı, post halı, bambu kirli sepeti, terlik çeşitleri gibi farklı farklı ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürülner kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 09:10
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BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları

BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. BİM marketlerde haftanın kampanyalı ürünlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın kataloğunda sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları

Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı

• 12 adet servis tabağı
• 12 adet pasta tabağı
• 12 adet kase
• 12 adet çukur tabak
• 1 adet çorbalık
• 1 adet çorbalık kapağı
• 1 adet büyük kayık tabak
• 2 adet küçük kayık tabak
• 1 adet tuzluk
• 1 adet biberlik
• 1 adet kürdanlık
• 1 adet kürdanlık kapağı

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  • 28
BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları

Hisar Optima
6 Parça Çelik Tencere Seti

• 304 kalite paslanmaz çelik
• Cam kapak

  • 4
  • 28
BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları

Döküm Tencere

• ~24 cm

Kulplu Izgara Tava

• ~26x26 cm

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı

• 304 kalite paslanmaz çelik

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  • 28
BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları

Çelik Çaydanlık

• 304 kalite paslanmaz çelik
• Soft touch kulp ve tepe

Çelik Servis Ürünleri

• 304 kalite paslanmaz çelik

3'lü Çelik Saplı Cezve Seti

6'lı Çay Kaşığı