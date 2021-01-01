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Haberler Galeri Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar

Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Gençali köyünde vatandaşları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Köylüler temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarından bırakılan şişe içinde not ve para buldu. İşte şişe içinde bırakılan o not.

Giriş Tarihi: 01.01.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 06:20
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Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar

Burdur'da Yeşilova'ya bağlı Gençali köyünde vatandaşları şaşırtan bir olay yaşandı. Vatandaşlar içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi.

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Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar

Kapağını açıp içine girdikleri kuyuda, bir bölmeye yerleştirilmiş 2 şişe buldular.

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Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar

Kuyudan çıkardıkları şişeleri açtıklarında ise daha önce temizleyenlerin bıraktığı 1904 ve 1959 tarihlerinde yazılan notları buldular.

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Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar

Biri Arapça diğeri Türkçe yazılı notlarda kuyuyu temizleyenlerin isimleri ile kuyunun nasıl temizlendiğinin yer aldığını gören köylüler, büyük şaşkınlık yaşadı.

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Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar

Ardından da kendileri de kuyuya not bırakmaya karar verdi.