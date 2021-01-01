Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Gençali köyünde vatandaşları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Köylüler temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarından bırakılan şişe içinde not ve para buldu. İşte şişe içinde bırakılan o not.