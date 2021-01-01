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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar Köylüler su kuyusunda şişe içinde para ile not buldu! 1904 ve 1959 yıllarında bırakmışlar
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Gençali köyünde vatandaşları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Köylüler temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarından bırakılan şişe içinde not ve para buldu. İşte şişe içinde bırakılan o not.
Giriş Tarihi: 01.01.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 06:20
Burdur'da Yeşilova'ya bağlı Gençali köyünde vatandaşları şaşırtan bir olay yaşandı. Vatandaşlar içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kapağını açıp içine girdikleri kuyuda, bir bölmeye yerleştirilmiş 2 şişe buldular.
Kuyudan çıkardıkları şişeleri açtıklarında ise daha önce temizleyenlerin bıraktığı 1904 ve 1959 tarihlerinde yazılan notları buldular.
Biri Arapça diğeri Türkçe yazılı notlarda kuyuyu temizleyenlerin isimleri ile kuyunun nasıl temizlendiğinin yer aldığını gören köylüler, büyük şaşkınlık yaşadı.
Ardından da kendileri de kuyuya not bırakmaya karar verdi.