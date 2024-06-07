1 milyar dolarlık vurgunda yeni detaylar! Başka ülkeye bile ihraç etmişler

Yabancı bir saadet zincirinden uyarlanarak 'Smart Trade Coin' sistemiyle 4 yılda 40 bin kişiden toplam 1 milyar dolar vurgun yapan organize suç örgütüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Örgütün, 2021 yılında uluslararası saadet zinciri faaliyetlerine son vermesinin ardından projeyi adete ihraç ederek yabancı bir ülkeye sattıkları ve orada 30 bin üye sayısına ulaştığı öğrenildi.