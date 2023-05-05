05 Mayıs 2023, Cuma
Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir? Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir?
Hıdırellez'in gelişiyle birlikte kutlama ritüelleri araştırılmaya başlandı. Hıdırellez Bayramı ile bereketlenmek isteyenler dilek dileyerek, dua etmek isteyenler detayları merak ediyor. Peki Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır? Hıdırellez duası kaç kere, nasıl okunur? Gelenekleri neler?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:01
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