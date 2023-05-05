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Haberler Galeri Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir? Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir? Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez'in gelişiyle birlikte kutlama ritüelleri araştırılmaya başlandı. Hıdırellez Bayramı ile bereketlenmek isteyenler dilek dileyerek, dua etmek isteyenler detayları merak ediyor. Peki Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır? Hıdırellez duası kaç kere, nasıl okunur? Gelenekleri neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:01
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Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir? Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez duası araştırılan konular arasında yerini aldı. Yazın gelmesiyle birlikte kutlanan Hıdırellez Bayramı 5 Mayıs'ta başlayarak 6 Mayıs'ta da devam edecek. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilen Hıdırellez'de bir takım dua ve dilek ritüelleri bulunuyor. Peki Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır? Hıdırellez duası kaç kere, nasıl okunur?

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Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir? Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Anadolu'da, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen baharın habercisi "Hıdırellez", asırlardır nesilden nesile aktarılıyor. Türkiye ile Makedonya'nın ortak çalışması sonucu 2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve gelenekleriyle dikkati çekiyor.

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Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir? Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.

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Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir? Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir?

Halk inancına göre, peygamber olan Hızır ile İlyas, her yıl sadece bir kez buluşuyor. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor.

İnanışa göre, bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler oldukları için onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları kabul ediliyor.

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Hıdırellez Bayramı nasıl kutlanır, neler yapılır, Gelenekleri nelerdir? Hıdırellez DUASI TÜRKÇE | Kaç kere okunur, nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) isimleriyle de anılıyor.

Hıdırellez'i bayram olarak kutlayan Romanlar ise bu güne "Kakava" ismini veriyor.