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Mayıs ayında kar sürprizi! Hakkari beyaza büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği ilçede yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 17:17
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Mayıs ayında kar sürprizi! Hakkari beyaza büründü

Öğlen saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

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Mayıs ayında kar sürprizi! Hakkari beyaza büründü

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünün Konak mezrasında kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.

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Mayıs ayında kar sürprizi! Hakkari beyaza büründü

Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Mayıs ayında kar sürprizi! Hakkari beyaza büründü

Mayıs ayına rağmen her tarafın beyaza büründüğünü ifade eden Fikret Kağan, ''Bugün sabah saatlerinde yağmur yağışı ve rüzgar vardı.

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Mayıs ayında kar sürprizi! Hakkari beyaza büründü

Öğle saatlerinde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla her yer beyaza büründü.