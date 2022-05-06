Mayıs ayında kar sürprizi! Hakkari beyaza büründü
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği ilçede yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 06.05.2022
17:17
Öğlen saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaç köyünün Konak mezrasında kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.
Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler büyük şaşkınlık yaşadı.
Mayıs ayına rağmen her tarafın beyaza büründüğünü ifade eden Fikret Kağan, ''Bugün sabah saatlerinde yağmur yağışı ve rüzgar vardı.
Öğle saatlerinde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla her yer beyaza büründü.