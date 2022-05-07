İzmir’de akılalmaz olay! Hırsızlık şüphelisine kurşun yağdırırken yeğenini öldürdü

A.Ö., kendisine ait tabanca ile E.K.'yı kurşun yağmuruna tuttu. Omuz ve bacağından vurulan E.K. ağır yaralanırken, bu sırada amcasını durdurmaya çalışan Ömer Öztarla da amcasının tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.