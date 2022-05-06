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Rus oligarkların dev yatları Türkiye'ye akın etti! Aurora ve The Ragnar Marmaris'te

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın birçok noktasında tepki çeken Rus oligarklar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü dev yatlar Muğla'ya demirliyor. Cayman Adaları bayraklı 'Aurora' ile Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki 'The Ragnar' görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 16:37
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Rus oligarkların dev yatları Türkiye’ye akın etti! Aurora ve The Ragnar Marmaris’te

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris, Rus oligarkların süper lüks yatlarına ev sahipliği yapıyor.

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Rus oligarkların dev yatları Türkiye’ye akın etti! Aurora ve The Ragnar Marmaris’te

Rus oligark Andrey Molchanoz'e ait olan 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı 'Aurora' ile Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki 'The Ragnar' adlı süper yatlar, Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı.

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Rus oligarkların dev yatları Türkiye’ye akın etti! Aurora ve The Ragnar Marmaris’te

6 lüks kamarasında toplam 12 konuk ağırlanabilen 'Aurora' ile helikopter pisti dahil birçok lüksü barındıran ve buzlu denizlerde gidebilme özelliğine de sahip 'The Ragnar', mavi tura çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

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Rus oligarkların dev yatları Türkiye’ye akın etti! Aurora ve The Ragnar Marmaris’te
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Rus oligarkların dev yatları Türkiye’ye akın etti! Aurora ve The Ragnar Marmaris’te