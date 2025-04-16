Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı
Kadıköy'de bulunan bit pazarında 2 vahşi tarafından katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davası devam ederken; cinayetle başlayan süreç sonrası önce acılı aile tehdit edildi, ardından duruşma günü öncesi Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi. Son olarak ise Minguzzi'nin katilini sosyal medya üzerinden kınayan 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y. isimli çocuk, Sancaktepe'de yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 7 kişi tarafından darp edildi.