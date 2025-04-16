Yaşam

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

Kadıköy'de bulunan bit pazarında 2 vahşi tarafından katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davası devam ederken; cinayetle başlayan süreç sonrası önce acılı aile tehdit edildi, ardından duruşma günü öncesi Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi. Son olarak ise Minguzzi'nin katilini sosyal medya üzerinden kınayan 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y. isimli çocuk, Sancaktepe'de yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 7 kişi tarafından darp edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

Kadıköy'de gittiği pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili her geçen gün yeni bir tuhaflık yaşanıyor.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

İlk olarak evladını kaybeden ailenin tehdit edilmesiyle başlayan olaylar zincirine küçük çocuğun mezarının tahrip edilmesi damga vurdu. Son olay ise artık pes dedirtti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

KATİLLERİ KINAYAN YORUM SONRASI DARP
İddiaya göre 16 yaşındaki lise öğrencisi U.A.Y., Ahmet Minguzzi ile ilgili bir haber gördü.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

Sosyal medya üzerinden gördüğü haberin altına katili kınayan bir yorum yaptı. Ne olduysa bundan sonra oldu.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

Bu yorumu gören bir grup önce lise öğrencisi U.A.Y'yi sosyal medya üzerinde tehdit etmeye başladı. Ardından cep telefonu numarasını bulup tehdit mesajları atmaya başladılar.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

PARKA ÇAĞIRIP 7 KİŞİ DARP ETTİLER
İddiaya göre bununla da yetinmeyen çete geçtiğimiz Cumartesi günü liseli genci arayıp Sancaktepe'deki evinin yakınında bulunan bir parka çağırdı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

Parka giden U.A.T. neye uğradığını şaşırdı. Bir grup üzerine çullanıp onu darp etti.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan U.A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

TİKTOK YORUMU NEDENİYLE DAYAK
Ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri 16 yaşındaki gencin ifadesine başvurdu.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

U.A.Y. ifadesinde Minguzzi'nin öldürülmesi konusu ile alakalı tiktok üzerinden yaptığı yorumdan dolayı tehdit edildiğini ve bir numara üzerinden kendisine ulaşıldığını bugünde akşam saatlerinde darp edildiğini söyledi.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini kınayan yorum sonrası skandal! 7 kişi saldırdı

7 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Hepsinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.