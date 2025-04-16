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Hepsi dolaplarda saklanıyor! Türkiye'nin dört bir yanından toplandı | İsimleri belki de ilk kez duyacaksınız

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bilimsel çalışmalar için toplanan böcek örnekleri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel koruma teknikleriyle muhafaza edilerek araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Önemli role sahip böcek koleksiyonu, çelik iğnelerle etiketlenerek, cam kapaklı çekmecelerin yer aldığı dolaplarda muhafaza ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:52
Hepsi dolaplarda saklanıyor! Türkiye’nin dört bir yanından toplandı

Türkiye'nin dört bir yanından bilimsel amaçlarla toplanan böcekler, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel yöntemlerle korunarak araştırmacılara rehber oluyor.

Hepsi dolaplarda saklanıyor! Türkiye’nin dört bir yanından toplandı

Uzman akademisyenler tarafından mikroskopla incelenen böcek türleri üzerinde, zararlı olup olmadıkları, korunması ve buna ilişkin alınabilecek önlemler ile tarıma, ekolojiye ve tıbba etkisi konusunda araştırmalar yapılıyor.

Hepsi dolaplarda saklanıyor! Türkiye’nin dört bir yanından toplandı

Aynı zamanda biyolojik çeşitliliği koruyabilmek ve ülkedeki böcek varlığını ortaya çıkarabilmek amacıyla önemli role sahip böcek koleksiyonu, çelik iğnelerle etiketlenerek, cam kapaklı çekmecelerin yer aldığı dolaplarda muhafaza ediliyor.

Hepsi dolaplarda saklanıyor! Türkiye’nin dört bir yanından toplandı

Kın kanatlılar, zar kanatlılar, pul kanatlılar gibi türlerden oluşan koleksiyon, dış iskeletleri, parçalı vücut yapıları ve uzantıları olan eklem bacaklılar, bilim insanlarının olduğu kadar fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Hepsi dolaplarda saklanıyor! Türkiye’nin dört bir yanından toplandı

Eklem bacaklıların kusursuz yapıları, farklı detayları ve renkleri, makro objektif kullanılarak çekilen fotoğraflarla kayıt altına alındı. İşte o böceklerden bazıları:

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