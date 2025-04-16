Hepsi dolaplarda saklanıyor! Türkiye'nin dört bir yanından toplandı | İsimleri belki de ilk kez duyacaksınız
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bilimsel çalışmalar için toplanan böcek örnekleri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde özel koruma teknikleriyle muhafaza edilerek araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Önemli role sahip böcek koleksiyonu, çelik iğnelerle etiketlenerek, cam kapaklı çekmecelerin yer aldığı dolaplarda muhafaza ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:52