Matlaşan bardakları parlatan formül! Eski halinden daha güzel olacak
Bulaşık makinesinde matlaşan bardakları parlatmak artık çok kolay! Bardaklarınızın eski haline geri getirmek için bu yöntemleri denemek gerekiyor. Özellikle restoranların bu temizleme formülüne çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 28.11.2023
16:13 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
16:13
Bulaşık makinesinde matlaşan bardaklarınızı eski haline geri döndürmek için bazı kolay ve etkili yöntemler bulunmaktadır. Özellikle bazı doğal ürünlerle matlaşan bardaklarınızı atmak yerine eski haline döndürebileceksiniz. Peki, matlaşan bardakları parlatan yöntemler nelerdir? İşte haberin merak edilen tüm detayları…
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İNCİR YAPRAKLARI
İncir yapraklar pek bilinmese de matlaşan bardakların parlaması için kullanılır. İncir yapraklarını matlaşan bardağın hem içine hem de dışına hafif ve yavaş hareketlerle sürtmeye başlayın. Daha sonra bir tencerenin içine incir yapraklarını ve suyu ekleyin. Ardından içine matlaşan bardaklarınızı ekleyin ve tencereyi ocağa alın. Daha sonra kaynayana kadar bekleyin. Kaynadıktan sonra bardaklarınızı sudan geçirin.
SİRKELİ SU
Matlaşan bardaklar hemen hemen her insanın şikayetçi olduğu durumlardan biridir. Özellikle cam bardaklarda meydana gelen bu durum can sıkarken, pek çok kişi tekrardan parlak bir hale gelemeyeceğini düşünür. Bunun için bazı püf noktaları bulunmaktadır. Matlaşan bardaklarınızı parlatmak için kullanabileceğiniz ürünler arasında sirke bulunur. Özellikle mutfak temizliğinde sıkça kullanılan sirke bardakların parlamasını da sağlıyor. Bunun için; bir ölçek sirkeyi bir ölçek su ile karıştırın. Ardından bu karışımın içine matlaşan bardaklarınızı ekleyin ve bir süre içinde bekletin. 1-2 saat sonra sirkeli suyun içinden çıkardığınız bardaklarınızı yumuşak bir bez ile ovmaya başlayın.
KARBONAT
Bir diğer yöntemlerden biri de karbonattır. Karbonatı nemli bir bulaşık süngerinin üzerine dökün. Yavaş yavaş ovmaya başlayın ve iyice ovaladıktan sonra ılık su ile durulama işlemine geçin. Duruladıktan sonra mutlaka kurulayın ve bardaklarınızın matlığının gittiğini göreceksiniz. Doğal yöntemlerin yanı sıra çamaşır suyu da oldukça etkili yöntemlerden biridir.
Bir tencerenin içine bardaklarınızı yerleştirin ve üzerine sıcak su ekleyin. Yarım çay bardağı çamaşır suyunu ekleyin ve bardaklarınızın her tarafına gelmesine dikkat edin. 1-2 saat bekledikten sonra bardaklarınızı bulaşık makinesinde yıkayın.