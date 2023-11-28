Matlaşan bardakları parlatan formül! Eski halinden daha güzel olacak

SİRKELİ SU

Matlaşan bardaklar hemen hemen her insanın şikayetçi olduğu durumlardan biridir. Özellikle cam bardaklarda meydana gelen bu durum can sıkarken, pek çok kişi tekrardan parlak bir hale gelemeyeceğini düşünür. Bunun için bazı püf noktaları bulunmaktadır. Matlaşan bardaklarınızı parlatmak için kullanabileceğiniz ürünler arasında sirke bulunur. Özellikle mutfak temizliğinde sıkça kullanılan sirke bardakların parlamasını da sağlıyor. Bunun için; bir ölçek sirkeyi bir ölçek su ile karıştırın. Ardından bu karışımın içine matlaşan bardaklarınızı ekleyin ve bir süre içinde bekletin. 1-2 saat sonra sirkeli suyun içinden çıkardığınız bardaklarınızı yumuşak bir bez ile ovmaya başlayın.