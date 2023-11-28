15 yıldır izini sürüyordu! Görüntülerken heyecandan elleri titredi | Türkiye’den belgeselleri aratmayan anlar

Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Çevreciler tarafından yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi olarak da tabir edilen park, özellikle doğa fotoğrafçılarının da uğrak mekanı.