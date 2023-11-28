28 Kasım 2023, Salı
15 yıldır izini sürüyordu! Görüntülerken heyecandan elleri titredi | Türkiye’den belgeselleri aratmayan anlar
Tunceli'de yaklaşık 20 yıldır dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş, 15 yıldır izini sürdüğü, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan hayvanı doğal ortamında yakından görüntüledi.
Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:00
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