28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 15 yıldır izini sürüyordu! Görüntülerken heyecandan elleri titredi | Türkiye’den belgeselleri aratmayan anlar

15 yıldır izini sürüyordu! Görüntülerken heyecandan elleri titredi | Türkiye’den belgeselleri aratmayan anlar

Tunceli'de yaklaşık 20 yıldır dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş, 15 yıldır izini sürdüğü, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan hayvanı doğal ortamında yakından görüntüledi.

Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:00
  • 1
  • 226
15 yıldır izini sürüyordu! Görüntülerken heyecandan elleri titredi | Türkiye’den belgeselleri aratmayan anlar

Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

Çevreciler tarafından yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi olarak da tabir edilen park, özellikle doğa fotoğrafçılarının da uğrak mekanı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 226
15 yıldır izini sürüyordu! Görüntülerken heyecandan elleri titredi | Türkiye’den belgeselleri aratmayan anlar

Kentte 20 yıldır dağcılık ve doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Ateş de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bugüne kadar bozayı, ur kekliği, yaban keçisi, şamua, domuz ve su samuru gibi birçok yaban hayvanını görüntülemeyi başardı.

  • 3
  • 226
15 yıldır izini sürüyordu! Görüntülerken heyecandan elleri titredi | Türkiye’den belgeselleri aratmayan anlar

Ateş, 15 yıl boyunca bölgede popülasyonu azalan, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği Kırmızı Listesi'nde yer alan vaşağı görüntülemeye çalıştı.

  • 4
  • 226
15 yıldır izini sürüyordu! Görüntülerken heyecandan elleri titredi | Türkiye’den belgeselleri aratmayan anlar

Genelde gece avlandığı için 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşağı, pazartesi günü gündüz saatlerinde kayanın üzerinde dinlenirken fark eden Ateş, yakından görüntülemeyi başardı.

  • 5
  • 226
15 yıldır izini sürüyordu! Görüntülerken heyecandan elleri titredi | Türkiye’den belgeselleri aratmayan anlar

Bir süre kendisini çeken Ateş'i izleyen vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı.