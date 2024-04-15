Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…

Deniz altında 100 gün boyunca yaşamak, sadece bir maceradan ibaret değil, aynı zamanda sağlık açısından dönüştürücü bir deneyim olabilir. Floridalı bilim insanı Joseph Dituri, bu olağanüstü deneyimden sonra bile sağlık üzerindeki olumlu etkilerin devam ettiğini iddia ediyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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