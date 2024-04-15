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Haberler Galeri Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…

Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…

Deniz altında 100 gün boyunca yaşamak, sadece bir maceradan ibaret değil, aynı zamanda sağlık açısından dönüştürücü bir deneyim olabilir. Floridalı bilim insanı Joseph Dituri, bu olağanüstü deneyimden sonra bile sağlık üzerindeki olumlu etkilerin devam ettiğini iddia ediyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:11
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Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…

Dituri'nin Atlantik Okyanusu'nun 10 metre derinliğindeki bir sığınakta gerçekleştirdiği bu rekor kıran deney, sadece bir maceradan ibaret değildi. Emekli ABD Deniz Kuvvetleri dalgıcı, bu süre boyunca vücudunun yaşlanma sürecini geriye çevirdiğine inandığı yüksek basınçlı bir ortamda bulundu.

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Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…

Dituri'nin sudan çıktıktan sonra yapılan kan testleri, dikkate değer sonuçlar ortaya koydu. İddiasına göre, inflamatuar belirteçlerde %50'lik bir azalma görüldü ve kök hücre sayısında 17 kat artış sağlandı. Ayrıca, telomerlerin (kromozomlardaki yapılar) uzunluğunun arttığı gözlemlendi.

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Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…

Dituri, bu deneyin ardından dışsal yaşının gerçek yaşından çok daha genç olduğunu iddia ediyor. "Şu anda 56 yaşındayım. Dışsal (biyolojik) yaşım 44'tü. Sudan çıktığımda dışsal yaşım 34'tü. Yani, telomerlerim uzadı. Aslında suyun altındayken gençleştim" şeklinde konuştu.

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Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…

Dituri'nin 100 gün geçirdiği kabin

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Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…

Telomerlerin Rolü ve Gençleşme İddiaları

Telomerler, kromozomların ucunda bulunan ve hücre yaşlanmasını kontrol eden yapısal unsurlardır. Her hücre bölünmesi sırasında telomerler kısalır ve hücreler yaşlanır. Uzun telomerlere sahip olmak, hücrelerin daha uzun süre yaşamasına ve yaşlanma sürecinin yavaşlamasına yardımcı olabilir.