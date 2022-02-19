Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesinden yeni açıklama

Koronavirüsten korunmak için önemli gereçlerden biri olan maskeyle ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yeni bir açıklama geldi. İlhan, "Çok kalabalık ortamlarda örneğin toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler. Bunun yanında daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor" dedi.