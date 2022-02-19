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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesinden yeni açıklama

Koronavirüsten korunmak için önemli gereçlerden biri olan maskeyle ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yeni bir açıklama geldi. İlhan, "Çok kalabalık ortamlarda örneğin toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler. Bunun yanında daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor" dedi.

Giriş Tarihi: 19.02.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022 14:35
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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesinden yeni açıklama

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, bazı ülkelerde koronavirüs sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesinden yeni açıklama

İlhan, "Ancak bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerekiyor. Geldiğimiz aşamada, aşılamanın yüksek düzeylere doğru yol alması, koronavirüs ile mücadelede insanların mücadeleyi öğrenmiş olması göz önüne alındığında, kapalı ortamda dikkatli olunması koşulu ile maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu" diye konuştu.

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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesinden yeni açıklama

'RAKAMLARI GÖRÜP DEĞERLENDİRME YAPMAK DAHA DOĞRU'

Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor.

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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesinden yeni açıklama

Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır.

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Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesinden yeni açıklama

Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonya'da, Kore'de buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim" dedi.