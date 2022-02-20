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Haberler Galeri Esra Erol'da şaşırtan olay! Sosyal medyada tanıştı hayatının şokunu yaşadı | ‘Mavişim, aşkitom’ diyerek dolandırdı

Esra Erol'da şaşırtan olay! Sosyal medyada tanıştı hayatının şokunu yaşadı | ‘Mavişim, aşkitom’ diyerek dolandırdı

atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran Esra Erol'da programında yaşanan olay görenleri şoke etti. İki evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan 66 yaşındaki Kübra Ünzele, sosyal medyada tanıştığı 35 yaşındaki Ferdi Ataş tarafından 100 bin lira dolandırıldı. Ünzele, "Bana 'Mavişim, aşkitom' diyordu, âşık oldum" dedi.

Giriş Tarihi: 20.02.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 06:50
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Esra Erol’da şaşırtan olay! Sosyal medyada tanıştı hayatının şokunu yaşadı | ‘Mavişim, aşkitom’ diyerek dolandırdı

Kayseri'de yaşayan ve daha önce iki evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan 66 yaşındaki Kübra Ünzele, mutluluğu sosyal medyada arayınca hayatının şokunu yaşadı.

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Esra Erol’da şaşırtan olay! Sosyal medyada tanıştı hayatının şokunu yaşadı | ‘Mavişim, aşkitom’ diyerek dolandırdı

Ünzele, bir süre önce kendisinden 31 yaş küçük Ferdi Ataş (35) ile tanıştı. Ünzele, kendisine "Mavişim, Kübroşum, aşkitom" diye hitap eden Ataş'a gönlünü kaptırdı.

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Esra Erol’da şaşırtan olay! Sosyal medyada tanıştı hayatının şokunu yaşadı | ‘Mavişim, aşkitom’ diyerek dolandırdı

Ataş, evinde buluştuğu kadına Kayseri'de dükkan açacağını söyleyip para istedi. Ataş'ın sözlerine inanan Ünzele, bankadan kredi çekip Ataş'a verdi.

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Esra Erol’da şaşırtan olay! Sosyal medyada tanıştı hayatının şokunu yaşadı | ‘Mavişim, aşkitom’ diyerek dolandırdı

Evde yemek yedikten sonra "İşim var" diyerek evden çıkan Ataş sırra kadem bastı. Yaklaşık 100 bin lira dolandırıldığını söyleyen Ünzele, soluğu ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında aldı.

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Esra Erol’da şaşırtan olay! Sosyal medyada tanıştı hayatının şokunu yaşadı | ‘Mavişim, aşkitom’ diyerek dolandırdı

'EVLENECEĞİZ KÜBROŞUM'
Kübra Teyze yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Evlenmeyi düşünüyordum. Görüntülü 3-4 ay konuştuk. Bana 'Mavişim, Kübroşum, aşkitom' diyordu, 'Seni seviyorum, evleneceğiz' diyordu. Önceki kocalarımdan duymadığım sözcükleri ondan duyunca kendisine aşık oldum.