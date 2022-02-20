Esra Erol'da şaşırtan olay! Sosyal medyada tanıştı hayatının şokunu yaşadı | ‘Mavişim, aşkitom’ diyerek dolandırdı

atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran Esra Erol'da programında yaşanan olay görenleri şoke etti. İki evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan 66 yaşındaki Kübra Ünzele, sosyal medyada tanıştığı 35 yaşındaki Ferdi Ataş tarafından 100 bin lira dolandırıldı. Ünzele, "Bana 'Mavişim, aşkitom' diyordu, âşık oldum" dedi.

Giriş Tarihi: 20.02.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 06:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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