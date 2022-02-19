52 yıllık binada tehlike saçıyor! Beşik gibi sallanıyor
Güngören'de bulunan 52 yıllık site çökme riskiyle karşı karşıya. Kolon demirlerinin çürük, evlerin rutubetli olduğu sitenin duvarlarında ise derin çatlaklar bulunuyor. Evlerinin adeta beşik gibi sallandığını belirten site sakinleri yardım bekliyor. 20 yılı aşkın süredir sitede oturan Fatma Aydemir, "Tinerciler aşağı bodruma inip yangın da çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 19.02.2022
10:22
Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan, 50 dairenin bulunduğu 4 bloklu 52 yıllık Bulut Sitesi'nde vatandaşlar korku içinde yaşıyor. Dış cephesinde derin çatlakların, çürük kolon demirlerinin görüldüğü sitede, evlerin içi de rutubetle kaplı.
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Çöken daire tavanlarına tahta çubuk koyarak ve naylonla kaplayarak çözüm bulduğunu söyleyen site sakinleri yetkililerden binaların yıkılması ve yeniden yapılması için destek bekliyor.
TEK İSTEĞİM HERKESİN EVLERİ BOŞALTMASI VE BİNANIN YIKILMASI
26 yıldır sitede oturan ve 1 yıl önce evden taşınarak kiraya çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Ramazan Taşlı, "Binada yaşamaktan çok korkuyordum. Kendimi de geçtim yaşlı annem, yeğenlerim var.
Burada nasıl kalalım? Belediyeden gelip numune aldılar. Pazartesi günü sonuçlar çıkacakmış. Bir an önce boşaltmamızı söylüyorlar. Tek isteğim buranın bugün yıkılması, herkesin evlerini boşaltması" dedi.
MUTFAK TAVANI NAYLONLA KAPLI; DUVARLAR RUTUBET DOLU
Banyo tavanından demirler gözüken, mutfak tavanının naylon ile kapatan ve odasının bir tanesi komple rutubet saran evde 18 yıldır yaşayan Suna Erşahin de, "Bu çökmeler son 5 senedir var. Üstümdeki dairenin bütün demirleri çıktı ve onun suyu bana geliyor. Mutfak tavanını naylonla kapattık, diğer yerlere leğen koyuyoruz.