52 yıllık binada tehlike saçıyor! Beşik gibi sallanıyor

MUTFAK TAVANI NAYLONLA KAPLI; DUVARLAR RUTUBET DOLU

Banyo tavanından demirler gözüken, mutfak tavanının naylon ile kapatan ve odasının bir tanesi komple rutubet saran evde 18 yıldır yaşayan Suna Erşahin de, "Bu çökmeler son 5 senedir var. Üstümdeki dairenin bütün demirleri çıktı ve onun suyu bana geliyor. Mutfak tavanını naylonla kapattık, diğer yerlere leğen koyuyoruz.