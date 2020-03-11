Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı Corona virüsünden korunmak için maske kullanımı en çok önerilenler arasında yer alıyor. Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü vakası Türkiye'de ilk kez tespit edildi. Amerikan standardı olan n95 ve Avrupa standardı olan n149 tipi maskelerin koruduğu iddia ediliyor. Koronavirüs için ffp1, ffp2 ve ffp3 tipi maske kullanımı arttı. Peki, maske corona virüsten korur mu? N95 maske fiyatları ne kadar? Giriş Tarihi: 11.03.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 10:19
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yurt genelinde vatandaşlar yoğun önlemler almaya başladılar. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılarda maske kullanımı ön plana çıkıyor. Corona virüsünden korunma yolları arasında yer alan maske kullanımı için araştırmalar sürüyor. N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske tipleri gündeme geldi. Peki, maske corona virüsünden korur mu?
MASKE CORONA VÜRÜSÜNDEN KORUR MU?
Maske kullanımı, corona virüsünden korunma yolları arasında yer alıyor. Tek başına korunma olarak yeterli olmasa da maske kullanımı öneriliyor.
Virüsün boyutu 3 mikron civarındadır. Bu sebeble normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır. Normal fiyatlarda satılan maskeler virüslerden yüzde 30 oranında koruyabiliyor.
Cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70'e kadar yükseliyor. Sağlık çalışanlarının kullandıkları N95 maskeler var onlar öneriliyor. Virüsten koruyucu özellikteki maskelerin çok daha özel filtreleri bulunmaktadır ve bunlar, koruma gözlükleriyle birlikte kullanılmalıdır.
Hijyen kurallarına uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok önemlidir. Korona için sadece cerrahi maske kullanılması öneriliyor. Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. El hijyenine fazlasıyla önem verilmeli, birisi ile tokalaştıktan sonra eller olabildiğince hijyenil bir biçimde temizlenmeli.