Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı

Corona virüsünden korunmak için maske kullanımı en çok önerilenler arasında yer alıyor. Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü vakası Türkiye'de ilk kez tespit edildi. Amerikan standardı olan n95 ve Avrupa standardı olan n149 tipi maskelerin koruduğu iddia ediliyor. Koronavirüs için ffp1, ffp2 ve ffp3 tipi maske kullanımı arttı. Peki, maske corona virüsten korur mu? N95 maske fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 11.03.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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