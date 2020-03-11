Sylvester Stallone'un koronavirüs önlemi! Görenler dönüp bir kez daha baktı!

Koronavirüs dünya geneline hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Koronavirüsün 26 can aldığı ABD'de herkes gibi ünlüler de önlemlerini alıyor. Tedbiri elden bırakmayan ünlülerden birisi de Sylvester Stallone oldu. Yıldız oyuncunun bir markette kasada ürünleri poşetlerken eldiven kullanması dikkatlerden kaçmadı. İşte Sylvester Stallone'un koronavirüs önlemi...