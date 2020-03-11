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Sylvester Stallone'un koronavirüs önlemi! Görenler dönüp bir kez daha baktı!

Koronavirüs dünya geneline hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı etkisi altına almış durumda. Türkiye'de de kendini gösteren virüs nedeniyle 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Koronavirüsün 26 can aldığı ABD'de herkes gibi ünlüler de önlemlerini alıyor. Tedbiri elden bırakmayan ünlülerden birisi de Sylvester Stallone oldu. Yıldız oyuncunun bir markette kasada ürünleri poşetlerken eldiven kullanması dikkatlerden kaçmadı. İşte Sylvester Stallone'un koronavirüs önlemi...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 10:30
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Sylvester Stallone'un koronavirüs önlemi! Görenler dönüp bir kez daha baktı!

Koronavirüsün 26 can aldığı ABD'de herkes gibi ünlüler de önlemlerini alıyor. Tedbiri elden bırakmayan ünlülerden birisi de Sylvester Stallone oldu. Yıldız oyuncunun bir markette kasada ürünleri poşetlerken eldiven kullanması dikkatlerden kaçmadı.

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Sylvester Stallone'un koronavirüs önlemi! Görenler dönüp bir kez daha baktı!

ABD'li yıldız Sylvester Stallone, koronavirüs tedbiri alan ünlüler kervanına katıldı.

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Sylvester Stallone'un koronavirüs önlemi! Görenler dönüp bir kez daha baktı!

Samaritan isimli süper kahraman filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Sylvester Stallone, Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüntülendi.

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Sylvester Stallone'un koronavirüs önlemi! Görenler dönüp bir kez daha baktı!

73 yaşındaki başarılı aktörün bir markette alışveriş yaptıktan sonra kasaya ödeme için geldiği esnada ürünleri poşetlerken muayene eldiveni kullanması dikkatlerden kaçmadı.

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Sylvester Stallone'un koronavirüs önlemi! Görenler dönüp bir kez daha baktı!

Görenler yıldız oyuncunun bu hallerini fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.