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Amasya’da yürekleri ağıza getiren olay! Yolda duran adamın üzerine balkondan küçük kız düştü

Amasya'da balkonda oynadığı sırada aşağıya sarkan küçük kız, o sırada yolda duran adamın omzuna çarparak düştü. Hızının kesilmesiyle hafif yaralanan Khatıra Amırı ,olayın ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Daha sonra küçük kızı ziyarete giden Ruhi Aşçı, "Allah bizi öyle bir kesiştirmiş ki. Onun düşmesi ve benim orada olmam bir mucize" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.06.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 16:30
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Amasya’da yürekleri ağıza getiren olay! Yolda duran adamın üzerine balkondan küçük kız düştü

Amasya'da 1'inci kat evinin balkonundan düşüşü sırasında, yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarparak beton zemine düşen Afganistan uyruklu 1 yaşındaki Khatıra Amırı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Küçük kızı evinde ziyaret eden Ruhi Aşçı, "Bir-iki saniye, üçüncüsü yok. Allah bizi öyle bir kesiştirmiş ki. Onun düşmesi ve benim orada olmam bir mucize" dedi.

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Amasya’da yürekleri ağıza getiren olay! Yolda duran adamın üzerine balkondan küçük kız düştü

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi.

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Amasya’da yürekleri ağıza getiren olay! Yolda duran adamın üzerine balkondan küçük kız düştü

4 katlı binanın 1'inci katındaki evde oturan Afganistan uyruklu ailenin küçük kızı Khatıra Amırı, balkonda oynadığı sırada aşağı sarkınca düşmeye başladı.

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Amasya’da yürekleri ağıza getiren olay! Yolda duran adamın üzerine balkondan küçük kız düştü

Bu sırada yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpan bebek, hızının kesilmesiyle hafif yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk müdahalenin ardından bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Amasya’da yürekleri ağıza getiren olay! Yolda duran adamın üzerine balkondan küçük kız düştü

Tedavisinin ardından bebek, taburcu edildi.