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Canlı yayında kol koparan pazarlık! Bakın kaç liraya anlaştılar... Kurbanlık fiyatlarında son durum ne?

Son dakika haberi... Kurban pazarları hareketli mi? Kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş hayvan ne kadar? A Haber muhabiri Yüksel Akalan, detayları Erzurum'dan aktardı. Esra Keskin ise İatanbul'daki kurban pazarlarındaki son durumu aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 26.06.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 13:53
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Canlı yayında kol koparan pazarlık! Kurbanlık fiyatlarında son durum ne?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında da hareketlilikler başladı.

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Canlı yayında kol koparan pazarlık! Kurbanlık fiyatlarında son durum ne?

Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlıkları alabilmek için pazarlarda sıkı pazarlıklara tutuşuyor.

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Canlı yayında kol koparan pazarlık! Kurbanlık fiyatlarında son durum ne?

Erzurum canlı hayvan pazarında kıyasıya bir pazarlık yapıldı.

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Canlı yayında kol koparan pazarlık! Kurbanlık fiyatlarında son durum ne?

Halk deyimiyle kol koparan pazarlıklara girişiyor.

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Canlı yayında kol koparan pazarlık! Kurbanlık fiyatlarında son durum ne?

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