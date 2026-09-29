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Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Marmara Bölgesi'ni, özellikle de İstanbul çevresini etkisi altına alan şiddetli sağanak, Sakarya ve Bursa'da sele dönüştü. Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde dere ve baraj sularının taşması sonucu ev, iş yeri, okul ve cami sular altında kalırken, Bursa'nın Mudanya ilçesinde de sağanak sonrası sel yaşandı. İki bölgede ekipler seferber olurken, Karasu'daki kritik tabloyu ve bölgedeki son durumu gazeteci Aziz Güvener A Haber'de aktardı.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 1

Sakarya'da etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde taşkına sebep oldu. Aralıksız devam eden yağışların ardından baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi sular altında kaldı. Tahliye hattından taşarak mahalleye ulaşan suların seviyesi yer yer 1 metreyi aştı.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 2

EVLERİ SU BASTI, TARIM ARAZİLERİ GÖLE DÖNDÜ

Taşkın sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Yağışın etkisini artırmasıyla mahallede ulaşım ve günlük yaşam da olumsuz etkilendi. Su seviyesinin yükseldiği bölgelerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla tedbir almaya çalışırken, taşkının etkileri mahalle genelinde hissedildi.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 3

EĞİTİME SEL ENGELİ

Öte yandan Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağışın bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep olması üzerine, Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbir kararı alındı. Bu çerçevede Darıçayırı Mahallesi'nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması gayesiyle bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 4

"50-60 HANE SELDEN ETKİLENDİ"

Mahalle sakinlerinden Levent Çelik, "Saat 07.30 civarında sel mahalleye bir anda girdi. Geçen senelere oranla su seviyesi çok yüksek. Aşırı su var ve tahliyesi de zor. Mahalle merkezinde bulunan 50-60 hane selden etkilendi" dedi.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 5

KARASU'DA SON DURUM NE?

Marmara Bölgesi genelinde birkaç gündür etkisini sürdüren ve Sakarya'da hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanak yağışın ardından sahadaki son durumun sorulması üzerine canlı yayında bilgileri Gazeteci Aziz Güvener paylaştı.

SAKARYA'DA SEL ALARMI! MAHALLE SULARA GÖMÜLDÜ
Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 6

"YERLEŞİM VE İŞ YERLERİ SUYLA KAPLANDI"

Ergüner, "Şu an Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'ndeyiz. İki gündür aralıksız süren sağanak yağışların ardından bulunduğumuz Darıçayırı Mahallesi'nin belli bir bölümü sular altında kaldı. Şu anda mahallenin tam merkez bölgesindeyiz; cami ve ilkokul sular altında. Yerleşim alanları ve iş yerleri suyla kaplandı. Yağışların ardından birçok vatandaş da mahsur kalmıştı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile vatandaşlar bulundukları evlerden ve iş yerlerinden kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı." ifadelerini kullandı.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 7

EKİPLER SEFERBER OLDU: EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bölgedeki tahliye ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirten Gazeteci Aziz Güvener, "Sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Devlet Su İşleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İdaresi ekipleri çalışmalarını halihazırda sürdürüyor. Şu anda sular altında kalan yerleşim yerlerinin tam merkezindeyiz ve bir iş makinesi vasıtasıyla geçiş sağlıyoruz. Araçlar ve evler sular altında. Meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede eğitime bir gün süreyle ara verildi." sözleriyle sahadaki tabloyu aktardı.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 8

METREKAREYE 150 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Selin yalnızca Karasu ile sınırlı kalıp kalmadığına yönelik soru üzerine Sakarya genelindeki duruma değinen Gazeteci Aziz Güvener, "Sakarya'nın birçok ilçesinde sel felaketi meydana geldi ancak en ağır şekilde bu bölge etkilendi. Evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Sakarya son yılların en fazla yağmurunu aldı. Alınan bilgilere göre metrekareye 100 ila 150 kilogram arasında yağış düştüğü belirtiliyor." şeklinde konuştu.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 9

VALİLİKTEN YENİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların devam edip etmeyeceğine ilişkin yetkililerin uyarılarının sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Aziz Güvener, "Valilik tarafından uyarılar devam ediyor. Önümüzdeki iki gün boyunca yağışların süreceği bilgisi vatandaşlarla ve yetkililerle paylaşıldı." ifadelerini kullandı.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 10

MAHSUR KALANLAR İHTİYAÇLARINI KEPÇELERLE KARŞILIYOR

İş makinesi üzerinde evine ekmek götüren bir vatandaşın yansıdığı görüntünün sorulması üzerine detayları paylaşan Gazeteci Aziz Güvener, "Mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra kepçe yardımıyla ihtiyaçlarını gidermek için tekrar evlerine dönüyorlar. Ekrandaki görüntü de bunun bir göstergesidir." dedi.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 11

DERE VE BARAJ TAŞTI: FINDIK BAHÇELERİNDE CİDDİ ZARAR VAR

Darıçayırı Mahallesi'ndeki hasarın boyutlarını anlatmaya devam eden Gazeteci Aziz Güvener, "Darıçayırı Mahallesi'nin merkezi, Darıçayırı Deresi ve baraj sularının taşması nedeniyle sular altında kaldı. Bu bölgede sular altında kalan yaklaşık 60 hane ile mahalle esnafına ait iş yerleri var. Sevindirici tarafı ise yaşanan sel felaketinde herhangi bir yaralanma veya can kaybının meydana gelmemiş olmasıdır; teyit edilen bilgiler bu yönde. Sadece maddi bir zarar söz konusu. Bu bölgedeki çiftçiler geçimini fındıkla sağlıyor ve bahçelerde çok ciddi zararlar var." sözleriyle aktardı.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 12

BURSA MUDANYA'DA SAĞANAK SORRASI SEL

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından birçok evin bahçesi tamamen sular altında kalırken, yaz aylarında özenle bakılan bahçe yağmur sularına teslim oldu.

Mudanya'da sağanak yağışın ardından oluşan su baskınları vatandaşları zor durumda bıraktı. Evlerin çevresinde su birikintileri oluşurken, bazı bahçeler de sular altında kaldı. Dün gece kurusun diye astıkları çamaşırlar iplerde asılı kaldı.

SAĞANAK VURDU, MUDANYA SULAR ALTINDA KALDI!
Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 13

Öte yandan vatandaşların dün akşam saatlerinde yıkayıp astığı çamaşırlar da su baskınından nasibini aldı. Bahçelerin sular altında kalması nedeniyle vatandaşlar çamaşırlarına ulaşamadı.

Şiddetli yağışın etkisiyle bazı bölgelerde kanalizasyon künklerinin de yerlerinden söküldüğü görüldü.

Marmara’da sağanak kabusu! Okul, cami ve evler sular altında: Metrokareye 150 kilogram düştü 14

EKİPLER BÖLGEDE MÜDAHALELERİNE DEVAM EDİYOR

Yaşanan su baskınlarının ardından Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam ve Belediye Başkanı, vatandaşların yaşadığı mağduriyeti yerinde inceledi.

Yaşananlar, sağanağın ardından vatandaşların karşı karşıya kaldığı tabloyu gözler önüne sererken, bölgede ekiplerin su baskınlarına yönelik müdahaleleri devam ediyor.

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