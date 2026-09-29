"YERLEŞİM VE İŞ YERLERİ SUYLA KAPLANDI" Ergüner, "Şu an Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'ndeyiz. İki gündür aralıksız süren sağanak yağışların ardından bulunduğumuz Darıçayırı Mahallesi'nin belli bir bölümü sular altında kaldı. Şu anda mahallenin tam merkez bölgesindeyiz; cami ve ilkokul sular altında. Yerleşim alanları ve iş yerleri suyla kaplandı. Yağışların ardından birçok vatandaş da mahsur kalmıştı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile vatandaşlar bulundukları evlerden ve iş yerlerinden kurtarılarak güvenli bir bölgeye alındı." ifadelerini kullandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU: EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ Bölgedeki tahliye ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirten Gazeteci Aziz Güvener, "Sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Devlet Su İşleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal İdaresi ekipleri çalışmalarını halihazırda sürdürüyor. Şu anda sular altında kalan yerleşim yerlerinin tam merkezindeyiz ve bir iş makinesi vasıtasıyla geçiş sağlıyoruz. Araçlar ve evler sular altında. Meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede eğitime bir gün süreyle ara verildi." sözleriyle sahadaki tabloyu aktardı.

METREKAREYE 150 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ Selin yalnızca Karasu ile sınırlı kalıp kalmadığına yönelik soru üzerine Sakarya genelindeki duruma değinen Gazeteci Aziz Güvener, "Sakarya'nın birçok ilçesinde sel felaketi meydana geldi ancak en ağır şekilde bu bölge etkilendi. Evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Sakarya son yılların en fazla yağmurunu aldı. Alınan bilgilere göre metrekareye 100 ila 150 kilogram arasında yağış düştüğü belirtiliyor." şeklinde konuştu.

VALİLİKTEN YENİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların devam edip etmeyeceğine ilişkin yetkililerin uyarılarının sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Aziz Güvener, "Valilik tarafından uyarılar devam ediyor. Önümüzdeki iki gün boyunca yağışların süreceği bilgisi vatandaşlarla ve yetkililerle paylaşıldı." ifadelerini kullandı.