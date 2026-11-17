Balıkçılar denize çıkamıyor! Marmara Denizi'nde müsilaj alarmı: Gemlik Körfezi'nde 8 ila 30 metre derinlikte görüntülendi

Marmara Denizi'nde 2021 yılında geniş çaplı olarak ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası), Bursa'nın Gemlik Körfezi'ndeki Narlı ve Kapaklı açıklarında gerçekleştirilen su altı dalışlarında yeniden görüntülendi. Deniz yüzeyinin 8 ila 30 metre derinliğinde tespit edilen yoğun müsilaj tabakalarının resifleri ve deniz tabanındaki canlı yaşamını kaplamaya başladığı görüldü.

NARLI VE KAPAKLI AÇIKLARINDA SU ALTINDA MÜSİLAJ TESPİT EDİLDİ Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde gerçekleştirilen su altı dalışlarında müsilaj yeniden görüntülendi. Marmara Denizi'nde 2021 yılında geniş çaplı olarak ortaya çıkan ve deniz ekosistemini olumsuz etkileyen müsilajın, Narlı ve Kapaklı mahalleleri açıklarında yoğunlaştığı belirlendi. MARMARA'DA MÜSİLAJ ALARMI! 30 METRE DERİNLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ Deniz yüzeyinden 8 metre derinlikte başlayan ve 30 metreye kadar ulaşan müsilaj tabakaları, su altı kameralarıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde müsilajın deniz tabanındaki canlı yaşamını ve resifleri kaplamaya başladığı görüldü.

BALIKÇILAR ZOR DURUMDA: "TEKNELERİM BAĞLI, DENİZE ÇIKAMIYORUZ" Müsilaj nedeniyle balıkçıların ağ atamadığını ve avlarını denizden çıkaramadığını belirten Karacaali Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Cezayir, sorunun geçim kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Yaklaşık 20-30 yıldır balıkçılık yaptığını ve müsilajın iki yılda bir etkili olduğunu ifade eden Cezayir, "Şu an çok etkili. Denize ağ atamıyoruz. Benim iki teknem var. İkisi de burada bağlı durumda. Denize çıkamıyoruz." dedi.

"8 METREDEN İTİBAREN BAŞLAYAN BİR MÜSİLAJ OLUŞUMU VAR" Müsilajın 30 metre derinliğe kadar ulaştığını belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Gemlik Körfezi'nde 13 Kasım itibarıyla deniz tabanında yeniden müsilaj oluştuğunun dalgıçların görüntüleriyle tespit edildiğini söyledi. Müsilajın, fitoplanktonların deniz ortamında aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkardığı jelimsi ve sümüksü bir tabaka olduğunu belirten Dindar, fitoplanktonların gözle görülemeyen tek hücreli mikroskobik algler olduğunu ifade etti. Bu canlıların özellikle sonbahar aylarında deniz tabanında çoğalmaya başladığını, kış boyunca bu sürecin devam ettiğini ve bahar aylarında yüzeye çıkarak daha görünür hâle geldiğini aktardı. Son görüntülerde müsilajın 8 metre derinlikten itibaren başladığını ve 30 metreye kadar ulaştığını belirten Dindar, "10 metreden sonra oldukça yoğun bir oluşum söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

"DİKEY KARIŞIMIN SINIRLI OLMASI KİRLİLİĞİN DE DAĞILMAMASI ANLAMINA GELİYOR" Marmara Denizi'nin kapalı deniz yapısının müsilaj oluşumunu kolaylaştırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Efsun Dindar, denizin üst katmanında daha az tuzlu Karadeniz suyunun, alt katmanında ise Akdeniz suyunun bulunduğunu belirtti. Tuzluluk ve sıcaklık farkları nedeniyle dikey su karışımının sınırlı kaldığını ifade eden Dindar, bu durumun kirliliğin deniz içerisinde dağılmasını da zorlaştırdığını söyledi.