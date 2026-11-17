"Kirpi Ahmet" cinayetinde kan donduran sözler! "Adam yaktım, küllerini bulamadılar"

Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolan ve iki yıl sonra kemikleri Ulutan Barajı'nda bulunan Ahmet Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin davada dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı. Tutuklu sanıklar cinayeti 2017 yılında hayatını kaybeden Baycan İleri'nin işlediğini öne sürdü. Sanıklardan İlker Eren'in eski eşi ise mahkemede, evlilikleri sırasında kendisine yöneltildiğini iddia ettiği tehditleri anlattı. İlker Eren'in eski eşi İ.B. ise "Beni kendisinden boşanmayayım diye tehdit ediyordu. İlker bana sürekli 'Adam yaktım, küllerini bulamadılar. Baraja adam attık, bulamadılar. Senin kemiklerini bile bulamazlar' diyordu." dedi.

Zonguldak'ta 2008 yılında kaybolan Ahmet Yılmaz'ın kemikleri, 2010 yılında Ulutan Barajı'nda bulundu. Yapılan DNA incelemesinde kemiklerin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Dört şüpheli tutuklanırken, sanıkların cinayeti işlemekle suçladığı Baycan İleri'nin 2017 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen mart ayında Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve İlker Eren hakkında "iştirak halinde kasten öldürme", Emircan İleri hakkında ise "azmettiricilik" suçundan dava açıldı.

SANIKLAR 16 YIL SONRA HAKİM KARŞISINDA

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar Tarık Yolcu, Emircan İleri ve Köksal Aktaş ile tanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan İlker Eren ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

CİNAYETİ HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN İŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Duruşmada savunma yapan Köksal Aktaş, Ahmet Yılmaz'ı 2017 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybeden Baycan İleri'nin öldürdüğünü iddia etti. Yılmaz ile 2004 yılından beri arkadaş olduklarını ve birlikte bakır hırsızlığı yaptıklarını anlatan Aktaş, olay günü yaşananları şöyle aktardı: "Olay günü Yılmaz ile Acılık semtindeki bir kahvehanede karşılaştık. Bana moralinin bozuk olduğunu, eşiyle tartıştığını söyledi. Ahmet'in isteği üzerine alkol ve sigaraları aldım. Dere kenarında içtik. Daha sonra birkaç şişe bira aldık."

"Baycan'ın arabasında içmeye devam ettik. O sırada yanımıza Tarık da geldi. Yeniden bira alarak ormanlık bir alana gittik. Orada içmeye devam ettik. Ormanlık alanda uyuya kaldım. Tarık'ın arabanın camına vurmasıyla uyandım. Uyandığımda Ahmet'in başının bükük olduğunu gördüm. "