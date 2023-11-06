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Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde

Kasım ayına gelmemize rağmen hava sıcaklıkları yaz günlerini aratmıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar deniz suyunu da olumsuz etkiledi. Bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj sonbaharda oluşmaya başlayıp, ilkbaharda yüzeye çıkan bir ekolojik felaket. Onun için dikkatle izlemeye devam ediyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 12:08
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Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, kasım ayına gelinmesine rağmen Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının düşmediğini, hala 20 santigrat derece olduğunu belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde

Bu oranın tehlikeli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sarı, sıcaklığın deniz dibinde de yüksek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarı, "Bu yaz, çok kurak bir dönem geçirdik. Bütün dünyada deniz suyu sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı.

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Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde

Buna bağlı olarak da ne yazık ki ülkemizin de içinde yer aldığı dünyanın birçok yerinde, sonbahar oldukça kurak geçiyor, yağışlar az. Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek. Dün yaptığım dalışta, yüzeyde başlayan 20 santigrat derece sıcaklığın, neredeyse 20 metreye kadar hiç değişmeden, aynı şekilde devam ettiğini gördüm" dedi.

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Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde

MÜSİLAJ TEHLİKESİ

Bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Sarı, "Şu anda Karadeniz'den Marmara Denizi'ne gelen su miktarı da minimum düzeyde. Dolayısıyla yağışların da olmaması nedeniyle denizdeki görüş çok iyi.

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Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde

Denizdeki besin üretimi, ilk üretim dediğimiz üretim azaldı. Marmara Denizi'nde normalde baktığınızda 2 metre, 3 metrede görebildiğiniz dipleri, şimdi 7-8 metrede görebilir hale geldiniz. Bu aşama, aslında kurak yazdan sonra beklediğimiz bir durumdu.