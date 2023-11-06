Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde

Buna bağlı olarak da ne yazık ki ülkemizin de içinde yer aldığı dünyanın birçok yerinde, sonbahar oldukça kurak geçiyor, yağışlar az. Şu anda Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek. Dün yaptığım dalışta, yüzeyde başlayan 20 santigrat derece sıcaklığın, neredeyse 20 metreye kadar hiç değişmeden, aynı şekilde devam ettiğini gördüm" dedi.