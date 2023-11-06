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Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde
Kasım ayına gelmemize rağmen hava sıcaklıkları yaz günlerini aratmıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar deniz suyunu da olumsuz etkiledi. Bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj sonbaharda oluşmaya başlayıp, ilkbaharda yüzeye çıkan bir ekolojik felaket. Onun için dikkatle izlemeye devam ediyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 06.11.2023 12:08Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 12:08