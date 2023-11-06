İstanbul’da çivili sopa dehşeti! Dövme sanatçısı ve sevgilisi kabusu yaşadı | İfadeleri ortaya çıktı

"KAVGAYI ONLAR ÇIKARDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çifti darp ettiği iddiasıyla ifadesi alınan mekan çalışanı Demhat F., olay günü dükkanı kapatacağı sırada aniden arkasından bir darbe aldığını ve kendisinin de saldırmaya başladığını söyledi. Daha sonra olay yerine polislerin geldiğini ve kendisinden başka kimsenin çifte vurmadığını ifade etti.