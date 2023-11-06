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Haberler Galeri İstanbul'da çivili sopa dehşeti! Dövme sanatçısı ve sevgilisi kabusu yaşadı | İfadeleri ortaya çıktı

İstanbul'da çivili sopa dehşeti! Dövme sanatçısı ve sevgilisi kabusu yaşadı | İfadeleri ortaya çıktı

Dövme sanatçısı Yeliz Ö. ve erkek arkadaşı Mehmet İ.'nin Taksim'de 5 Eylül'de gece kulübü çalışanları tarafından öldüresiye dövülmesi olayında saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde işletmeyi kapattığı sırada arkasından bir kişinin kendisine saldırdığını ve şok halinde kendisini savunmak amacıyla karşılık verdiğini söyledi. Görgü tanıkları ise çiftin kalabalık bir grup tarafından öldüresiye dövüldüğünü gördüklerini anlattı.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 11:40
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İstanbul’da çivili sopa dehşeti! Dövme sanatçısı ve sevgilisi kabusu yaşadı | İfadeleri ortaya çıktı

Dövme sanatçısı Yeliz Ö., ve arkadaşı 5 Eylül tarihinde İstanbul Taksim'de gece kulübü çalışanları tarafından öldüresiye dövülmüştü. İddiaya göre işletmenin çalışanı ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söylemişti. Yeliz Ö., ve Mehmet İ., uyarıya aldırış etmeyince kalabalıklaşan çalışanlar çiftin yanına çivili sopalarla gelerek tehdit etmeye başlamıştı. Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırmaya başladı.

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İstanbul’da çivili sopa dehşeti! Dövme sanatçısı ve sevgilisi kabusu yaşadı | İfadeleri ortaya çıktı

KANLAR İÇERİSİNDE HASTANEYE KALDIRILDILAR
İkili kaçmaya çalıştı ancak 6-7 kişilik grup Yeliz Ö., ve Mehmet İ.'yi öldüresiye dövdü. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.

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İstanbul’da çivili sopa dehşeti! Dövme sanatçısı ve sevgilisi kabusu yaşadı | İfadeleri ortaya çıktı

"KAVGAYI ONLAR ÇIKARDI"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çifti darp ettiği iddiasıyla ifadesi alınan mekan çalışanı Demhat F., olay günü dükkanı kapatacağı sırada aniden arkasından bir darbe aldığını ve kendisinin de saldırmaya başladığını söyledi. Daha sonra olay yerine polislerin geldiğini ve kendisinden başka kimsenin çifte vurmadığını ifade etti.

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İstanbul’da çivili sopa dehşeti! Dövme sanatçısı ve sevgilisi kabusu yaşadı | İfadeleri ortaya çıktı

GÖZLERİ DÖNMÜŞ GİBİ SALDIRDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri görgü tanıklarının ifadesini aldı.

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İstanbul’da çivili sopa dehşeti! Dövme sanatçısı ve sevgilisi kabusu yaşadı | İfadeleri ortaya çıktı

Olayı gördüğünü söyleyen bir vatandaş kalabalık bir grubun Yeliz Ö., ve Mehmet İ.'yi darp ettiğini, olayı ayırmaya çalışan vatandaşların kanlar içinde kalan genç kadını kaçırmaya çalıştığını ancak saldırganların halen darp ettiğini anlattı.