06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında

Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıkarken, dikkat çeken detaylar gündemdeki yerini koruyor. Cezaevine girerken hüngür hüngür ağlayan Dilan Polat neden revire kaldırıldı? Öte yandan Polat'ın bir istediği ise evrak eksikliği nedeniyle onaylanmadı. Lüks hayatıyla şov yapan Polat'ın, cezaevi dolabındaki eşya ve aksesuarları ise şaşırttı. Ayrıca Engin Polat ve Dilan Polat çiftine ait araçlar İstanbul Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:20
  • 1
  • 35
Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 35
Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında

Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda, Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı.

4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18'i Anadolu Adalet Saray'ına getirildi. Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • 3
  • 35
Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında

MARMARA CEZAEVİ'NE

Tutuklama kararının ardından Dilan Polat, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Tutuklular, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Polat çiftinin avukatı olan ve "suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanan avukat Ahmet Gün'ün savcılıkça mahkemeye gönderilen sevk yazısında, tasfiye halindeki kendine ait beş şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan farklı zamanlarda 98 milyon 657 bin liralık, 25 milyon 337 bin liralık, 20 milyon liralık, 150 milyon liralık ve 29 milyon liralık sahte fatura düzenlediği ifadelerine yer verildi.

  • 4
  • 35
Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında

'ETKİN PİŞMANLIK' İBARESİ

Sahte faturaların, MASAK raporuyla tespit edildiğinin belirtildiği sevk yazısındaki "etkin pişman şüpheli" ibaresi, şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olduğunu ortaya koyarken şöyle denildi: "MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti kapsamında sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak, sonuç olarak MİLDA gayrimenkul, otomotiv şirketi üzerinden akladıkları, MASAK raporuna göre aklanan miktarın ise 250 milyon lira olduğu anlaşılmaktadır."

  • 5
  • 35
Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında

'DİLAN'A İLAÇ VERDİLER'

Dilan Polat'ın tutuklanma kararının ardından arkadaşı Sevim Alan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Alan, yayınladığı hikayelerde Engin Polat'ı suçladı ve Dilan Polat'a ilaç verildiğini iddia etti. Sevim Alan paylaşımında, "Dayadınız ilacı kadına, bitirdiniz hayatını. Dünya sizin olsa ne olur, yaktınız güzelim Nilda'yı. Kızlar annelerinin kaderini yaşamamalıydı. Ticaretiniz batsın" ifadelerini kullandı.