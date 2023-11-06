Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında

MARMARA CEZAEVİ'NE

Tutuklama kararının ardından Dilan Polat, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Tutuklular, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Polat çiftinin avukatı olan ve "suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanan avukat Ahmet Gün'ün savcılıkça mahkemeye gönderilen sevk yazısında, tasfiye halindeki kendine ait beş şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan farklı zamanlarda 98 milyon 657 bin liralık, 25 milyon 337 bin liralık, 20 milyon liralık, 150 milyon liralık ve 29 milyon liralık sahte fatura düzenlediği ifadelerine yer verildi.