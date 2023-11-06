HaberlerGaleriDilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında
Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde revire kaldırıldı! O talebi reddedildi | Günlük ne kadar harcayabilecek? Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkında
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıkarken, dikkat çeken detaylar gündemdeki yerini koruyor. Cezaevine girerken hüngür hüngür ağlayan Dilan Polat neden revire kaldırıldı? Öte yandan Polat'ın bir istediği ise evrak eksikliği nedeniyle onaylanmadı. Lüks hayatıyla şov yapan Polat'ın, cezaevi dolabındaki eşya ve aksesuarları ise şaşırttı. Ayrıca Engin Polat ve Dilan Polat çiftine ait araçlar İstanbul Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.
Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:08Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:20