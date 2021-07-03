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Haberler Galeri Ölü balıklar sahile vurdu! Bölge halkı endişe ve panik içinde! İBB 2 yıldır kılını kıpırdatmadı

Ölü balıklar sahile vurdu! Bölge halkı endişe ve panik içinde! İBB 2 yıldır kılını kıpırdatmadı

Küçükçekmece Gölü'nden iki gün yayılan koku ardından sahile vuran binlerce ölü balık bölgede endişeye neden oldu. Sabah yürüyüşüne çıkanlar ölü balıkları birbirlerine endişe ile gösterirken, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi. Vatandaşlar İBB'nin arıtma tesislerini aktif olarak kullanmamasına tepki göstererek bölgede yeni sorunlara davetiye çıkarıldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 03.07.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 11:50
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Ölü balıklar sahile vurdu! Bölge halkı endişe ve panik içinde! İBB 2 yıldır kılını kıpırdatmadı

Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece sahil kesiminde ve özellikle Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce balık ölüsünü kıyıya ulaştırdı.

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Ölü balıklar sahile vurdu! Bölge halkı endişe ve panik içinde! İBB 2 yıldır kılını kıpırdatmadı

Sabah yürüyüşüne çıkanlar ölü balıkları bir birlerine endişe ile gösterirken, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi.

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Ölü balıklar sahile vurdu! Bölge halkı endişe ve panik içinde! İBB 2 yıldır kılını kıpırdatmadı

Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü.

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Ölü balıklar sahile vurdu! Bölge halkı endişe ve panik içinde! İBB 2 yıldır kılını kıpırdatmadı

Gölün tabanındaki hareketlenmelerin sudaki oksijeni azalttığını bunun sonucunda ölümler görüldüğü ifade edilirken sahilde kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de olduğu dikkat çekti.

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Ölü balıklar sahile vurdu! Bölge halkı endişe ve panik içinde! İBB 2 yıldır kılını kıpırdatmadı

Avcılar Kent Konseyi, Küçükçekmece Gölü sahilinde çok sayıda ölü balık ve yengecin vurduğunu, bu durumun daha büyük bir çevre felaketine dönmemesi için ve insan sağlığını tehdit etmemesi için biran önce bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi.