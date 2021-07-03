Ölü balıklar sahile vurdu! Bölge halkı endişe ve panik içinde! İBB 2 yıldır kılını kıpırdatmadı

Küçükçekmece Gölü'nden iki gün yayılan koku ardından sahile vuran binlerce ölü balık bölgede endişeye neden oldu. Sabah yürüyüşüne çıkanlar ölü balıkları birbirlerine endişe ile gösterirken, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi. Vatandaşlar İBB'nin arıtma tesislerini aktif olarak kullanmamasına tepki göstererek bölgede yeni sorunlara davetiye çıkarıldığını belirtti.